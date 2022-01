18.01.2022 Prezentacja folderu filatelistycznego poświęconego działaniom tzw. Grupy Ładosia

Source: Government of Poland in Polish

W dniu 18 stycznia wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk wziął udział w prezentacji folderu filatelistycznego upamiętniający działania tzw. Grupy Ładosia, wydany we współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Pocztą Polską. Wydarzeniu towarzyszył finisaż wystawy Instytutu Pileckiego „Paszporty Życia”. W uroczystości uczestniczył również prezes Poczty Polskiej SA Tomasz Zdzikot, zastępca dyrektora Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski oraz sekretarz stanu, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch.

Aleksander Ładoś był w latach 1940-1945 posłem RP w Szwajcarii. Przewodził grupie sześciu polskich dyplomatów i działaczy żydowskich, którzy w latach 1940-1944 zorganizowali akcję ratowania polskich i europejskich Żydów przed Zagładą. Do grupy Ładosia, poza samym szefem placówki, zaliczamy polskich dyplomatów Juliusza Kühla, Konstantego Rokickiego, Stefana Ryniewicza oraz działaczy żydowskich Abrahama Silberscheina oraz Chaima Eissa.

– Działalność Grupy Ładosia pokazuje, iż polscy dyplomaci podczas trudnego czasu II wojny światowej wykazali się odwagą i nie byli obojętni na los prześladowanej ludności żydowskiej – podkreślał wiceminister Szynkowski vel Sęk. Ich działania polegały na wystawieniu kilku tysięcy sfałszowanych dokumentów państw południowoamerykańskich, umożliwiając tym samym opuszczenie przez Żydów okupowanych przez Niemcy terytoriów.

Obecny stan badań pokazuje, że działalność Grupy Ładosia przyczyniła się do wydania wiz południowoamerykańskich dla około 8 do 10 tys. Żydów, z tego około 3 tys. zostało do tej pory zidentyfikowanych, a około 1 tys. z nich przeżyło koszmar II wojny światowej.

– Uratowani przez Grupę Ładosia Żydzi byli obywatelami nie tylko Polski, ale również Niderlandów, Belgii, Francji, Włoch, ówczesnej Czechosłowacji oraz Rzeszy Niemieckiej i Austrii – zwracał uwagę Wiceminister.

W opinii wiceministra wystawa przygotowana przez Instytut Pileckiego jest doskonałym przedstawieniem modus operandi członków Grupy. W trakcie II wojny światowej placówka polska w Bernie, kierowana przez Aleksandra Ładosia, nie tylko wystawiała fałszywe dokumenty Żydom ale także umożliwiła używanie przez środowiska żydowskie polskich szyfrów dyplomatycznych do alarmowania świata o dokonywanym przez nazistowskie Niemcy Holocauście. Działalność członków grupy była motywowana pobudkami patriotycznymi i humanitarnymi. Żaden z nich nie został za życia uhonorowany za swoje czyny, a ich dokonania zostały odkryte i udokumentowane kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej.

Podczas wydarzenia wiceminister Szynkowski vel Sęk dokonał również prezentacji publikacji, poświęconych historii polskiej dyplomacji i historii Polski, nagrodzonych w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych (nagrody i wyróżnienia w konkursie zostały przyznane 14 grudnia 2021 r., uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej).

