18.01.2022 Aplikacja e-Paragony – twoje wydatki i paragony w jednym miejscu

e-Paragony to bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości.

Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i anonimowa. Wszystkie informacje o aktywności są zapisywane tylko w twoim urządzeniu.

Do czego służy aplikacja

Zarządzanie wydatkami

W aplikacji możesz m. in.:

zarządzać wydatkami i przypisywać do nich paragony (dodawać papierowe paragony do aplikacji),

dokumentować swoje wydatki,

przeglądać statystyki,

uzupełniać informację o gwarancjach.

W przyszłości aplikacja zostanie rozbudowana o funkcjonalność, która umożliwia pobranie paragonu w postaci elektronicznej bezpośrednio z kasy.

Sprawdzanie paragonów z kodem QR

W aplikacji sprawdzisz paragony z kodem QR, wystawione przez kasy wirtualne. Dowiesz się czy paragon został wystawiony przez kasę wirtualną zarejestrowaną w Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

Zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłosisz nieprawidłowości dotyczące wydatków lub paragonów. Masz do wyboru 7 rodzajów zgłoszeń, np. sprzedawca nie wydał paragonu albo zamiast paragonu wydał tzw. paragon kelnerski, na paragonie są nieprawidłowe pozycje lub podejrzenie, że paragon jest fałszywy.

Jak korzystać z aplikacji

Aplikacja pozwala zapisać szczegóły wydatków, takie jak m.in. data, kwota, kategoria. Kluczowym elementem każdego wydatku jest paragon z danymi sprzedawcy. Możliwe jest również dodanie zdjęcia. Aby sprawdzić paragon, wybierz w głównym oknie aplikacji menu „Moje wydatki”, kliknij w wybraną pozycję z listy i przejdź do szczegółów paragonu.

Możesz także pogrupować wydatki wg paragonów, do których zostały przypisane. Dzięki temu uzyskasz zestawienie wszystkich paragonów i wydatków z nimi związanych. Użyj do tego funkcji sortowania, dostępnej w menu „Moje wydatki”. Zaznacz opcję „Grupuj jako paragony” i z wyświetlonej listy wybierz interesujący cię paragon. Jeżeli do tego paragonu jest przypisanych kilka wydatków, aplikacja wyświetli je pod kwotą paragonu.

Czy aplikacja jest bezpieczna

Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony kodem PIN i dodatkowym hasłem, które ustawisz podczas aktywacji. Możesz też skorzystać z ustawień biometrycznych, jeśli masz je w smartfonie.

Aplikacja jest bezpieczna i anonimowa. Nie gromadzi żadnych danych o twojej aktywności. Wszystkie informacje są zapisywane tylko w twoim urządzeniu, z możliwością utrzymywania ich w chmurze.

Dodatkowe informacje

Aby pobrać aplikację na telefon:

Więcej informacji na podatki.gov.pl

