Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#ExoMars-202218.01.2022 15:32

Уверенное движение к запуску миссии ExoMars 2022

Первая имитация схода марсохода миссии ExoMars 2022 с посадочной платформы «Казачок» завершила насыщенный год подготовки, и теперь миссия уверенно движется к своему запуску в сентябре 2022 года.

Марсоход Европейского космического агентства «Розалинд Франклин» начинает год, успешно пройдя месяцы технического обслуживания и функциональных испытаний. Все его приборы готовы к полету, в январе осталось завершить некоторые незначительные настройки.

«Марсоход готов, и вместе с недавними успешными испытаниями парашютов мы уверены, что успеем к дате запуска в сентябре», — говорит Пьетро Бальони, руководитель группы марсохода миссии ExoMars 2022.

Только раз в два года и на срок около десяти дней небесная механика позволяет сократить время полета с Земли до Марса до минимума — около девяти месяцев.

Сейчас ровер «Розалинд Франклин» находится в сверхчистом помещении на территории предприятия Thales Alenia Space в Турине (Италия), рядом со своим спутником — посадочной платформой «Казачок». После окончательной проверки в апреле все компоненты космического аппарата — марсоход, спускаемый модуль, посадочная платформа и перелетный модуль — будут доставлены на космодром Байконур, чтобы начать предстартовую подготовку.

«Непосредственно перед последним наземным путешествием мы загрузим окончательную версию программного обеспечения, которое позволит марсоходу автономно исследовать Марс», — указывает Пьетро Бальони.

Первые марсианские шаги

После важнейшего этапа — спуска на поверхность Марса, — долгожданным моментом миссии ExoMars 2022 станет момент, когда ровер «Розалинд Франклин» покинет посадочную платформу и впервые ступит на марсианский грунт. Сход с посадочной платформы «Казачок» — это тщательно отрепетированное движение, которое инженеры тренируют на Земле.

Дублер марсохода «Розалинд Франклин» успешно покинул платформу во время недавних испытаний в симуляторе рельефа Марса на территории ALTEC в Турине. Хотя само движение во время этих упражнений длится около 15 минут, весь процесс займет несколько марсианских дней. После посадки марсоход среди прочих проверок более недели будет занят разворачиванием колес и развертыванием мачты.

«Сход с посадочной платформы — это долгая и ответственная операция. Нам нужно быть осторожными и выполнять ее очень медленно для обеспечения дополнительной безопасности», — объясняет Андреа Мерло, руководитель отдела робототехники проекта ExoMars 2022 компании Thales Alenia Space.

Посадочная платформа имеет две съездные рампы: одну спереди и другую сзади. Ровер «Розалинд Франклин» сконструирован таким образом, чтобы преодолевать крутые уклоны пандусов, но специалисты управления миссией на Земле должны определить, какой способ съезда является наиболее безопасным.

«Момент, когда все шесть колес коснутся марсианской поверхности, станет началом истории работы этого марсохода на Марсе. Мы готовы и с нетерпением ждем начала реальной миссии», — говорит Андреа Мерло.

Амалия и Розалинд

Дублер марсохода, до сих пор сухо называвшийся наземной испытательной моделью, получил новое имя — Амалия — в честь профессора Амалии Эрколи Финци, известного астрофизика с большим опытом работы в области динамики космических полетов.

Амалия Эрколи Финци была первой женщиной, получившей высшее образование в области аэронавтики в Италии. Помимо работы научным консультантом в ESA и NASA, она спроектировала бур для посадочного аппарата «Розетта» — «Филы» и еще 20 лет назад настояла на разработке бура для миссии ExoMars 2022.

«Я польщена, что такой важный элемент миссии ExoMars назван в мою честь. Марс ждет нас», — сказала Амалия Эрколи Финци, узнав о новом имени дублера ровера.

Инженеры используют марсоход «Амалия» для воссоздания различных сценариев и помогают им принимать решения, которые обеспечат безопасность ровера «Розалинд Франклин» в сложных условиях Марса. Испытательная модель полностью соответствует возможностям ровера на Красной планете.

«Начинается самое интересное. Мы будем использовать „Амалию“ для отработки рискованных операций — от движения по марсианским склонам в поисках наилучшего способа проведения научных операций до бурения и анализа горных пород», — объясняет Андреа Мерло.

На данный момент «Амалия» уже выполнила бурение образцов грунта на глубину до 1,7 метра и продемонстрировала работу всех приборов, отправляя научные данные в Центр управления операциями ровера, который будет управлять перемещением ровера по Марсу.

Нужна команда

На фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в 2021 году специалисты приложили все усилия, чтобы успеть к стартовому окну, работая в две смены и без перерывов.

«Сотрудничество между европейской и российской промышленностью, координация между космическими агентствами и работа технических команд достойны восхищения», — отмечает Пьетро Бальони.

Работая параллельно, специалисты справились с критическими вопросами: парашютной системой и электроникой спускаемого модуля, с достаточным запасом для запуска в сентябре 2022 года. Подготовка к запуску началась на Байконуре, а в центре ESOC в Дармштадте, Германия, работает специальная группа поддержки.

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars 2016 ожидает прибытия ExoMars 2022 на Красную планету. Помимо выполнения своей собственной научной миссии, орбитальный аппарат ретранслирует данные с марсохода Perseverance. На марсианской поверхности с 2021 года также находится китайский ровер Zhurong.

«Осталось совсем немного времени до момента, когда в 2023 году европейский ровер с высококлассной научной лабораторией на борту сможет присоединиться к другим марсоходам», — говорит Пьетро Бальони.

Миссия ExoMars — это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства. Компания Thales Alenia Space является ведущей организацией, а Leonardo является изготовителем буровой установки, OHB — поставила сложные лабораторные механизмы, а девять различных групп по разработке приборов из Госкорпорации «Роскосмос», Института космических исследований РАН, стран-членов ESA и NASA обеспечивают полезную нагрузку. Компания Astrium Ltd. отвечает за марсоход/

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