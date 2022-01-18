Телефонный разговор с Президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин тепло поздравил Даниэля Ортегу с переизбранием на высший государственный пост и состоявшимся на прошлой неделе вступлением в должность Президента Никарагуа. Подтверждена неизменная поддержка усилий никарагуанского правительства по обеспечению национального суверенитета и готовность и далее содействовать социально-экономическому развитию Республики.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, в частности, в сфере транспорта и сельского хозяйства. Особо отмечено эффективное взаимодействие по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и их совместное производство на территории Никарагуа.

С обеих сторон подчёркнута важность продолжения тесной координации на международной арене в русле российско-никарагуанского стратегического партнёрства.

Даниэль Ортега выразил искреннюю признательность российской стороне за солидарность с народом Никарагуа.

Условлено о дальнейших контактах.

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