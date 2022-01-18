С. Митин: Механизмы законодательного регулирования сферы обращения с отходами животноводства требуют совершенствования

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили законопроект о продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, внесенный сенаторами и депутатами.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание о проекте федерального закона «О продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Законопроект был внесен в Государственную Думу сенаторами РФ Анатолием Артамоновым, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Алексеем Майоровым, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия Сергеем Митиным, Михаилом Афанасовым, АфанасовМихаил Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края Виктором Новожиловым НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области и депутатом Государственной Думы Владимиром Кашиным.

Сергей Митин обратил внимание, что с 2016 года российские сельхозтоваропроизводители сталкиваются с проблемой неоднозначного толкования законодательства в области обращения с отходами производства и потребления применительно к продуктам жизнедеятельности животных (навоза и помета). Например, многие аграрные производители получают штрафы за вред окружающей среде. Эта ситуация уже стала угрожать экономической стабильности таких предприятий.

Российские сельхозтоваропроизводители сталкиваются с проблемой неоднозначного толкования законодательства в области обращения с отходами производства и потребления применительно к продуктам жизнедеятельности животных

Сенатор сообщил, что в конце 2021 года в Совет Федерации поступили многочисленные обращения руководителей высших органов исполнительной власти субъектов Федерации о необходимости совершенствования механизмов законодательного регулирования сферы обращения с отходами животноводства. «Выезжая в регионы, встречаясь с сельхозтоваропроизводителями, мы каждый раз слышим об этой проблеме».

В этой связи, отметил Сергей Митин, сенаторы совместно с наукой и отраслевыми объединениями животноводов подготовили проект федерального закона «О продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Его цель — формирование отдельного специального регулирования обращения продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных (навоза и помета) и исключения этого объекта из‑под действия законодательства об отходах производства и потребления, при условии если указанный объект является сырьем для производства органического удобрения, предназначенного для повышения плодородия почв.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Виктор Новожилов

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Евгений Савченко

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Евгений Савченко

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин отметил, что в соответствии с официальными разъяснениями Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в случае отнесения навоза, помета и других органических веществ, и материалов, образуемых в животноводстве, к продукции и использования их в качестве промежуточных (побочных) продуктов, на них не распространяются требования природоохранного законодательства.

«На практике разъяснения профильных министерств не принимаются во внимание Росприроднадзором. При этом судебные органы при обжаловании действий контрольно-надзорного органа выносят противоречивые судебные акты. В одном случае продукция жизнедеятельности признается сырьем или побочной продукцией, а в другом отходом, подлежащим учету, поскольку он внесен в Федеральный классификационный каталог отходов», — пояснил Сергей Митин.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, профессионального и научного сообщества.

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