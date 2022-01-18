О. Алексеев: В Саратовской области реализуется региональный проект по ремонту объектов социальной сферы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил заволжские районы Саратовской области.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил ряд левобережных районов. Сенатор проинспектировал учреждения социальной сферы, которые вошли в региональную программу по капитальному ремонту.

Парламентарий рассказал, что в Саратовской области с 2022 г. начинает работать программа, в рамках которой в текущем году будут отремонтированы 100 школ, 100 детских садов и 50 домов культуры. «На реализацию этого проекта из областного бюджета выделено свыше 475 миллионов рублей. В программу в первую очередь вошли объекты, наиболее нуждающиеся в ремонте кровли и фасадов, замене окон, систем отопления и других работах», — пояснил сенатор.

На реализацию этого проекта из областного бюджета выделено свыше 475 миллионов рублей. В программу в первую очередь вошли объекты, наиболее нуждающиеся в ремонте кровли и фасадов, замене окон, систем отопления и других работах

Олег Алексеев подчеркнул, что при выборе объектов учитывались мнения депутатов всех уровней, органов местного самоуправления, а главное – жителей.

В Александрово-Гайском, Новоузенском и Краснокутском районах сенатор осмотрел объекты, которые в текущем году включены в данную программу. В каждом районе будут отремонтированы две школы, два детских сада и один сельский дом культуры. Вместе с главами районов парламентарий посетил школу, детские сады, дом культуры.

По словам Олега Алексеева, в школах и детских садах будет отремонтирована кровля, поскольку это основная проблема для учреждений образования. «Детский сад «Колосок» в Новоузенске работает с 1966 года, «Ручеек» в селе Лавровка Краснокутского района — с 1984 года. Ремонт кровли за это время не производился», — сказал сенатор.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе проинспектировал учреждения социальной сферы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе проинспектировал учреждения социальной сферы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе проинспектировал учреждения социальной сферы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе проинспектировал учреждения социальной сферы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе проинспектировал учреждения социальной сферы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе проинспектировал учреждения социальной сферы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе проинспектировал учреждения социальной сферы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе проинспектировал учреждения социальной сферы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе проинспектировал учреждения социальной сферы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе проинспектировал учреждения социальной сферы

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Сельский дом культуры в селе Норки Краснокутского района, продолжил парламентарий, расположен в деревянном здании, построенном в прошлом веке. Здесь планируется провести общий капитальный ремонт. «Руководство дома культуры прикладывает все усилия для того, чтобы ДК работал. В клубных кружках занимается почти сто селян. А руководитель Яна Петрова в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» была признана лучшим работником культуры», — отметил Олег Алексеев.

Сенатор сообщил, что в Саратовской области поставлена задача за пять лет провести капитальный и текущий ремонт в тысяче образовательных учреждений. Регион также участвует в федеральной программе по капремонту школ, в 2022 г. в нее включены 19 объектов.

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