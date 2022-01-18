Обращение В. Матвиенко к жителям Санкт-Петербурга в связи с 79-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие петербуржцы!

Сегодня мы вспоминаем одну из трагических страниц в летописи Великой Отечественной войны.

79 лет назад, 18 января 1943 года произошел прорыв блокады Ленинграда, ставший переломным событием в истории героической обороны города. С этого дня инициатива военных действий перешла к советским войскам. Прорыв укрепил веру в неизбежность полного освобождения от осадного кольца и неотвратимость окончательной победы над фашистскими захватчиками. Впереди был еще целый год ежедневной борьбы, но ленинградцы выстояли и сохранили любимый город, его красоту и величие для следующих поколений.

Наш нерушимый долг — беречь священную память о бессмертном подвиге жителей и защитниках Ленинграда. Мы склоняем головы перед теми, кто подарил нам мир и свободу. Их мужество и несгибаемая воля стали для нас символом силы духа, самопожертвования и патриотизма.

Дорогие петербуржцы! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.

В.И. МАТВИЕНКО

MIL OSI