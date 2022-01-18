На всех спортивных базах, где проходят подготовку сборные команды России к Олимпийским зимним играм в Пекине, усилены антиковидные меры

Source: Russia Ministry of Sport

В целях предотвращения распространения новых форм коронавирусной инфекции при проведении тренировочных и спортивных мероприятий сборных команд Российской Федерации на заключительном этапе подготовки к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине (Китай), на спортивных базах усиливаются санитарно-карантинные мероприятия. Соответствующий приказ подписал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.Спортсмены сборных команд страны проживают на территории баз в закрытых условиях. Они не будут покидать расположение баз до отъезда на Игры-2022.

Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет тестирование спортсменов. Тестирование тренеров и специалистов обеспечивает ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Спортсмены, тренеры и специалисты по прибытии на базу проходят однократное ПЦР-тестирование. К тренировочному процессу допускаются спортсмены по итогам отрицательного теста. До получения результатов теста спортсмены проживают в условиях полного карантина.При проведении спортивных мероприятий со сборными командами постоянно находятся врачи, обеспечивающие общий контроль состояния здоровья спортсменов и оперативно предоставляющие информацию об их текущем состоянии.Для персонала спортивных баз каждые 10 дней проводится ПЦР-тестирование, каждые три дня – тестирование экспресс-тестами. Работа сотрудников баз организована в режиме карантина, вахтовым методом. Перед началом работы и допуском на базу персонал проходит тестирование и медицинский осмотр.В Минспорте России создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Федерации, который ведёт постоянный мониторинг по всем вопросам эпидемиологической обстановки на спортивных базах.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подчеркнул: «В связи с распространением нового штамма коронавируса мы приняли решение усилить санитарно-карантинные мероприятия, перейти на закрытый режим работы на всех базах, где сейчас идёт важнейший, заключительный этап подготовки российской сборной к участию в Олимпийских зимних играх в Пекине. Самое главное для нас – это здоровье спортсменов, а также тренеров и специалистов, обеспечивающих подготовку к Играм. Принятые меры направлены на то, чтобы исключить риски заболеваний внутри нашей сборной. Мы постоянно отслеживаем ситуацию и готовы к оперативному реагированию на любые изменения. Большинство спортсменов и тренеров национальной сборной вакцинированы. Всем членам олимпийской команды важно соблюдать все меры предосторожности и следовать рекомендациям специалистов ФМБА и Роспотребнадзора. Надеюсь, все наши спортсмены будут здоровы и с отличным настроем поедут на Игры в Пекин».Заключительный этап подготовки сборных команд России к Играм-2022 проходит на спортивных базах в восьми регионах стран: Москве, Московской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях, Красноярском крае и Республике Башкортостан, а также за рубежом.Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI