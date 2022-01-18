Source: Russia Federal Space

#РКС#История#ДЗЗ#Орбитальные группировки18.01.2022 10:36

Как первая советская система дистанционного зондирования Земли «Океан-О» спасла корабли из ледового плена

«Океан-О» в 80-х годах ХХ века стал первой в мире оперативной радиолокационной космической системой дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Одной из ее приоритетных задач было изучение ледовой обстановки в районах Арктики и Антарктики, а также мониторинг водной поверхности Мирового океана, на что указывает название системы. Самой яркой страницей в истории этой советской разработки стал вывод из тяжелых льдов Антарктики научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» в 1985 году. «Океан-О» послужила отправной точкой для развития российских технологий мониторинга из космоса.

Рождение «Океана»

Система «Океан-О» начала формироваться с выводом на орбиту спутников «Космос-1076», «Космос-1151», «Интеркосмос-20» и «Интеркосмос-21» для использования их в научно-методических исследованиях. В 1979-1985 годах проводились эксперименты по зондированию океана и атмосферы с помощью трассовых СВЧ-радиометров. Были испытаны всепогодные методики определения в глобальном масштабе температуры поверхности воды, скорости приводного ветра, содержания водяного пара в атмосфере, водозапаса облаков и границ ледовых полей.

Альбом «Космическая система «Океан-О»

Важную роль в успехе программы научных экспериментов и работы «Океан-О» в целом сыграла аппаратура, разработанная и изготовленная Научно-исследовательским институтом приборостроения, его правопреемником — Российским научно-исследовательским институтом космического приборостроения (сегодня — Российские космические системы Госкорпорации «Роскосмос»), а также Особым конструкторским бюро МЭИ (ОКБ МЭИ, компания холдинга РКС) — бортовое запоминающее устройство и многоканальный сканирующий микроволновый (СВЧ) радиометр «Дельта-2Д».

Приборы обеспечивали параллельную четырехканальную запись на магнитную ленту всего объема информации от сканера малого разрешения МСУ-М и бортовой РЛС. Специалистами был предложен режим взаимной синхронизации данных, что позволило впервые в мировой практике обеспечить передачу совмещенной оптической и радиоинформации.

Генеральный директор ОКБ МЭИ Александр Чеботарев: «Для „Океан-О“ нашими инженерами был разработан принципиально новый СВЧ-радиометр. При его создании использовались многие технические решения, которые хорошо себя зарекомендовали на других космических аппаратах. Поэтому удалось обеспечить максимальные точностные характеристики радиометрической системы, добиться высокой стабильности работы радиометрического комплекса, повысив при этом абсолютную точность определения шумовой температуры. При подготовке к запуску космических аппаратов „Океан-О“ были созданы методы и программно-математическое обеспечение первичной обработки данных на орбите. Это позволило получать более надежные оценки яркостных температур и геофизических параметров окружающей среды».

«Океан-О» действовал с сентября 1983 года — с момента запуска спутника «Космос-1500», а затем «Космос-1602». Как следует из архивных документов РКС, уже на этапе испытаний система получила практическое применение. В октябре-ноябре 1983 года в восточной Арктике в районе Певека — острова Врангеля в «ледовой ловушке» оказались десятки судов. В спасательной операции по проводке кораблей во льдах были использованы снимки радиолокационной станции бокового обзора со спутника «Космос-1500». В условиях полярной ночи эта станция была единственным средством отслеживания ледовой обстановки в районе ЧП.

Спасение «Михаила Сомова»

Спутники системы «Океан-О» также сыграли немаловажную роль в одном из самых драматических эпизодов советского изучения Антарктики — спасения из ледового плена научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов». За событиями в далекой Антарктиде с напряжением следила вся страна: с информации о «Сомове» начинались выпуски программы «Время» — главной информационной передачи СССР.

В марте 1985 года «Михаил Сомов», доставивший необходимые зимовщикам грузы на станцию «Русская» у моря Росса, из-за резкого изменения погоды оказался блокирован тяжелыми льдинами. Толщина льда в этом районе достигала 3-4 метров. Анализ ситуации с использованием данных системы «Океан-О» и ледовой авиаразведки показал, что в сложившихся условиях самостоятельно корабль выйдет из ледового дрейфа не ранее, чем в конце 1985 года. Поэтому в июне на помощь ему была снаряжена спасательная экспедиция на ледоколе «Владивосток», который уже в июле 1985 года вывел судно из зоны тяжелых льдов. Во время проведения операции спутником «Космос-1500» проводились регулярные радиолокационные съемки районов дрейфа «Михаила Сомова» и по маршруту следования «Владивостока». Кроме того, впервые в мире были получены уникальные данные по режимным характеристикам ледового покрова в море Росса в зимнее время в Антарктиде.

С июля 1986 года с запуском спутника «Космос-1766» началась опытная эксплуатация подсистемы «Океан» первого этапа. Космические аппараты «Космос-1500», «Космос-1602», «Космос-1766» использовались для мониторинга ледовой обстановки. При испытаниях системы «Океан-О» особое внимание уделялось вопросам практического использования информации. С 1985 года данные ДЗЗ оперативно передавались потребителям по телевизионным каналам связи через спутник «Экран». Этой системой были оснащены наземные станции приема, а также атомные ледоколы «Арктика», «Ленин», «Россия» и «Сибирь».

За годы работы «Океан-О» на Землю были переданы тысячи сообщений и съемочных материалов. Таким образом, была подтверждена возможность сбора большого объема данных о состоянии и регулярных изменениях, происходящих в Мировом океане, крупномасштабного картографирования и передачи информации потребителям. Созданные для этой радиолокационной космической системы технологии нашли развитие в космических аппаратах серий «Ресурс-П», «Канопус-В», «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М», которые сегодня являются основой российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли.

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