Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в уроке патриотического воспитания с участием кадетов городских школ столицы Республики Алтай.

Представитель в Совете Федерации законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки по региону вместе с Героем России, депутатом Государственной Думы Владимиром Шамановым провела урок патриотического воспитания для кадетов городских школ на базе филиала гимназии № 3, которая была открыта в микрорайоне «Заимка» 1 сентября 2021 года.

Сенатор подчеркнула большой воспитательный эффект, который несут открытые уроки патриотического воспитания с приглашением настоящих героев военных и мирных профессий, которые не по книгам знают, что такое защищать интересы своего государства.

Хорошо зная историю России, они никому не позволят переписать историю Великой Отечественной войны, в которой главным победителем и в тоже время миротворцем был советский солдат

По мнению парламентария, поучительным для школьников должен стать данный старшими наставниками совет — тщательно изучать военную историю страны. «Хорошо зная историю России, они никому не позволят переписать историю Великой Отечественной войны, в которой главным победителем и в тоже время миротворцем был советский солдат».

Татьяна Гигель также обратила внимание, что заданные в ходе урока вопросы требуют серьезного рассмотрения со стороны законодательных и исполнительных органов власти страны. Например, выяснилось, что учащиеся кадетских классов фактически с первого класса включены в образовательный процесс по типу военных училищ, но при этом при поступлении в военные вузы они не имеют никаких привилегий.

Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки по региону вместе с Героем России, депутатом Государственной Думы Владимиром Шамановым провела урок патриотического воспитания для кадетов городских школ на базе филиала гимназии № 3

Сенатор подчеркнула значимость того, что в Республике в последнее время разработан и успешно внедряется комплекс мер по развитию кадетского движения в общеобразовательных организациях не только столицы Горного Алтая, но и муниципальных образований. «Из года в год конкурс в кадетские классы учебных заведений в регионе только растет», — подчеркнула парламентарий. Их учащиеся получают возможность заниматься физической и строевой подготовкой, изучать воинский устав, вооружение и военную технику РФ.

И хотя далеко не все выпускники кадетских классов станут кадровыми военными, но выработанная за годы обучения внутренняя дисциплина, умение ставить цель и достигать ее, а также гордость за свое Отечество, помогут ребятам в освоении мирных профессий, уверена сенатор.

«Главное, что из стен школы выйдет истинный патриот, готовый делать все возможное для развития и укрепления своей страны», – подытожила парламентарий.

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