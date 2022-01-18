В. Матвиенко посетила художественную выставку «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее

Source: Russia – Council of the Federation

В экскурсии участвовали вице-спикеры СФ Г. Карелова и Н. Журавлев, председатель Комитета СФ по социальной политике И. Святенко, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Л. Гумерова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга посетила художественную выставку «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее.

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13 января 2022 года, 16:02г.

В экскурсии также участвовали вице-спикеры СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Валентина Матвиенко посетила художественную выставку «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее

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Валентина Матвиенко посетила художественную выставку «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее

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Валентина Матвиенко посетила художественную выставку «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее

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Валентина Матвиенко посетила художественную выставку «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее

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Валентина Матвиенко посетила художественную выставку «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее

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Валентина Матвиенко посетила художественную выставку «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее

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Валентина Матвиенко посетила художественную выставку «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее

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Валентина Матвиенко посетила художественную выставку «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее

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Сенаторов приветствовала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Валентина Матвиенко посетила художественную выставку «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее

В экспозицию вошли более 300 произведений Михаила Врубеля из 14 российских и зарубежных музеев. Более 100 работ поступило из Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Это крупнейший за последние 65 лет показ произведений мастера, который представляет многогранный мир художника.

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