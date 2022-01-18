Встреча с Министром культуры Ольгой Любимовой

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Ольга Любимова информировала Президента о реализации нацпроекта «Культура», программы «Пушкинская карта». Министр культуры рассказала также о развитии отечественных школ реставрации, всероссийском гастрольном плане, музыкальных конкурсах, проводимых в России.

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В.Путин: Добрый день!

Начнём с реставрации памятников культуры?

О.Любимова Любимова Ольга БорисовнаМинистр культуры : Да. Это одно из серьёзнейших наших направлений и тяжелейших, потому что многие годы действительно в кризисном состоянии была отрасль. По реставрации мы работаем в этом направлении не только с объектами культурного наследия, но и в Госфильмофонде с плёнкой.

У нас не хватает реставраторов музыкальных инструментов, а при этом у нас уникальные музыкальные инструменты ‒ Гварнери, Амати и Страдивари. На них играют совершенно фантастические исполнители. Мы заново начинаем на базе Гнесинского училища готовить этих мастеров, которые будут в состоянии отреставрировать у нас в стране, чтобы каждый раз в Кремону не вывозить эти музыкальные инструменты, здесь это реставрировать.

И конечно, музейные предметы. Большая радость, что в Государственном историческом музее просто кипит работа.

Отдельное направление ‒ это возрождение ленинградской школы реставрации на базе Петергофа и на базе Царского Села. Мы создаём такие крупные центры компетенций по разным направлениям в реставрации, потихонечку с отраслью работаем таким образом. Это касается и проектирования, и аттестации.

И плюс не могу не сказать, что у нас появилась наша армия волонтёров, которые помогают, правда это видно, как они трудятся в музеях-заповедниках, как они помогают консервировать вместе со специалистами те здания, которые мы только ещё планируем реставрировать впоследствии.

Отдельное направление в нашей деятельности, о котором хотела бы рассказать, – это наш всероссийский гастрольный план. Была такая в Советском Союзе традиция – общий советский гастрольный план. Мы на базе Росконцерта его возродили. Потому что прекрасно понятно, что большинство коллективов гастролируют – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Крым, особенно в летнее время. Конечно, это большая карта – 85 регионов, 32 национальных коллектива. На фотографиях показано, как ансамбль из Дагестана «Лезгинка» выступает в Челябинске. Или хор Пятницкого – в Благовещенске. Это очень важная традиция, которая была всегда, и конечно, невероятный отклик.

Я чуть позже расскажу о «Пушкинской карте».

Нам совершенно точно понятно, что ребята, которые живут в самых разных регионах, в муниципалитетах, они должны видеть разного уровня коллективы, которые должны доезжать до них.

Продолжая тему наших исполнителей: мы очень благодарны Вам, что к 150-летию Сергея Васильевича Рахманинова у нас стартует крупнейший Рахманиновский конкурс. Вы знаете, это напоминает летние и зимние олимпиады, у нас с 1958 года раз в четыре года проходит конкурс Чайковского. Ощущение, что редко – раз в четыре года, сейчас [с конкурсом Рахманинова] шаг получается раз в два года.

Здесь Валерий Абисалович Гергиев, Денис Леонидович Мацуев, которые подхватывают молодёжь: 500 участников, 35 стран и три номинации, в которых так славен был Сергей Васильевич, – это фортепиано, дирижирование и, конечно, композиторское искусство, потому что действительно сейчас о молодых современных композиторах очень мало говорят. И как результат – уникальные молодые исполнители. Во-первых, они выступать больше будут вместе с Мариинским театром, вместе с «Новой Россией», вместе с [Государственным академическим симфоническим] оркестром [имени] Светланова.

В.Путин: Свыше 500 участников, да?

О.Любимова: Да.

И заявки. Поскольку конкурс Чайковского очень ценится в мире… Возникновение конкурса Рахманинова даёт старт, возможность проявить себя не раз в четыре года, а чаще.

Теперь наш национальный проект «Культура». Мы работаем третий год. Помимо кассового исполнения нам очень важно рассказать о том, что действительно такая слаженная работа с регионами – это золотые строчки фактически. У нас нет невостребованных строчек, на которые нам приходилось бы уговаривать губернаторов, чтобы они трудились в этом направлении. Это и дома культуры, и детские школы искусств, и детские театры, и кинозалы, и виртуальные концертные залы. Это автоклубы, которые нас спасли в пандемию, давая возможность просто приезжать и дарить людям праздник на свежем воздухе.

И конечно, новые музыкальные инструменты – 38 тысяч. Мы понимаем, что педагоги, которые трудились годами в детских школах искусств, где ничего не менялось, и вдруг там праздник…

В.Путин: Я видел, как люди к этому относятся.

О.Любимова: И отдельно я хотела Вам рассказать о двух направлениях. Модельные библиотеки – одно из наших выдающихся, любимейших направлений. Мы здесь рассказываем, что у нас 611 библиотек уже сделано, а 142 библиотеки сделали сами регионы, потому что они видят, как реагируют люди. Это такие «места силы». Мы туда собираем всю молодёжь, они туда ходят на кружки, на допобразование. Мы хотим добавить уроки по русскому языку, грамотности, которых очень не хватает.

Краеведческий музей – это новое для нас направление. У нас выделены средства в рамках Вашего обращения к Федеральному Собранию. И уже, как Вы видите, 73 субъекта, 434 музея сразу же взялись за эту инициативу. Конечно, хочется их переформатировать, сделать более современными: кроме «знай, люби и уважай свой край» добавить мультимедиа, чтобы дети с удовольствием приходили, а люди, которые там годами работают, получали от этого удовольствие.

Хочу рассказать и о наших кинематографистах. Это отрасль у нас очень молодая. С 2006 года у нас ребята трудятся. Несмотря ни на что, невероятные успехи [на фестивалях] и в Каннах, и в Венеции, Пекине, Иерусалиме, Сан-Себастьяне, Локарно, Роттердаме.

Это молодые команды продюсеров, которые выросли и научились на международной арене отстаивать право представлять национальный кинематограф – так, как это было всегда: Тарковский, Кончаловский, Никита Сергеевич Михалков… И сейчас очень важно, им сложно геополитически, они бьются, как наши спортсмены, и действительно побеждают, потому что качество, и участвуют во всех конференциях. Это с одной стороны.

А с другой стороны, мне хотелось бы рассказать ещё о наших успехах на крупных международных интернет-платформах. Потому что есть авторское кино на фестивалях, а здесь – блокбастеры, которые выходят, и можно благодаря «цифре» теперь смотреть, какой терапевтический эффект от фильма появляется.

Выходит фильм «Серебряные коньки», который в топе в Мексике, по всей Латинской Америке. Люди пишут: «Я хочу, чтобы закончилась скорее пандемия, я хочу попасть в Санкт-Петербург зимой. Я хочу увидеть этот город». Потому что это действительно красиво снято, это картина о начале ХХ века, ещё до 1905 года, с красивыми карнавалами, с традициями, с великолепными санкт-петербургскими дворцами. И конечно, здесь очень важно, что, развивая туризм, кино оказывает [влияние] как мягкая сила.

В.Путин: Синергия такая.

О.Любимова: Да.

И большая радость за наши студии.

В.Путин: А что с «Ленфильмом»?

О.Любимова: С «Ленфильмом» всё лучше и лучше. Правда. И мы там сделали, точнее не мы, а команда, которая там трудится, провела огромную работу.

У нас поддержаны три новых фильма, у нас «золотая коллекция» вернулась в «Ленфильм», что поможет студии. Мы собрали там всех мастеров. Вообще, планируем, что это будет единое пространство, куда будут приходить ребята, получать допобразование, смотреть кино.

В.Путин: А материальная сторона дела – долговые обязательства и прочее?

О.Любимова: Непрофильный актив реализован. У нас появились средства на то, чтобы восстановить студию и привести в порядок, отремонтировать. У нас полностью сданы наши павильоны в аренду до конца года. И дальше стоит очередь из российских продюсеров.

В.Путин: Всё работает?

О.Любимова: Всё работает, всё кипит. Там за них [за павильоны] борются. Теперь мне звонят продюсеры и просят повлиять.

И два слова, что та же история происходит и на киностудии Горького и Свердловской киностудии, где уральское кино мы возрождаем. Ребята, которые стали узнаваемы и любимы в Москве, возвращаются домой крупными кинематографистами и берут на себя обязательство поднимать уральское кино.

В.Путин: А студия Горького как студия для детей и для юношества?

О.Любимова: Студия Горького тоже получила поддержку, у нас четыре новых проекта. Тоже потихонечку занимаемся ремонтом всех павильонов, они у нас загружены. Стараемся, чтобы поменьше там было телевидения, а побольше было кинематографа. И плюс там у нас детская школа – у нас же рядом ВГИК, и у нас там ещё дети кино учатся.

В.Путин: И «Пушкинская карта». Работает?

О.Любимова: «Пушкинская карта» – это вызов был для нас для всех. Мы Вам очень благодарны, потому что это очень технологичная на самом деле процедура и действительно такой вызов для всех наших учреждений культуры.

Очень серьёзно мы работаем с экспертными советами, которые нам предлагают из регионов, а мы это ещё проверяем на уровне федерального экспертного совета, потому что у этой карты должна быть образовательная и просветительская деятельность.

В.Путин: В основном в своих регионах посещают учреждения культуры или передвигаются люди?

О.Любимова: На каникулах получается. У нас первый билет, я докладывала, девочка у нас из Сибири купила билет в Театр сатиры в Москве, то есть, по всей видимости, они собирались приехать с семьёй, и она собиралась пойти.

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