Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#ВКД18.01.2022 17:25

Антон Шкаплеров и Пётр Дубров готовятся к выходу в открытый космос

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров в рамках задач 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию готовятся к 59-му выходу в открытый космос по российской программе (51-му плановому).

Сегодня, 18 января 2022 года, в рамках финальной подготовки ко внекорабельной деятельности российские члены экипажа проверяют оборудование и инструменты, необходимые для решения задач выхода, проводят осмотр скафандров «Орлан-МКС» № 4 и 5, а также консультируются со специалистами Главной оперативной группы управления (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва) и Центра управления полетами ЦНИИмаш (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») по предстоящим работам в открытом космосе.

Основной задачей выхода в открытый космос станет интеграция узлового модуля «Причал» в состав российского сегмента МКС. Для этого Антону Шкаплерову и Петру Дуброву предстоит установить и подключить антенны пассивной системы сближения «Курс-П» на внешней поверхности нового российского модуля, переустановить телекамеру и проложить телевизионный кабель, смонтировать мишени для стыковки кораблей и установить поручни для перехода между модулями «Наука» и «Причал».

При наличии времени космонавты Роскосмоса демонтируют с «Причала» антенны активной системы сближения «Курс-НА». Работы в открытом космосе запланированы на 19 января 2022 года, люк малого исследовательского модуля «Поиск» предполагается открыть в 15:00 по московскому времени. Плановая длительность выхода — 6,5 часа. Прямая трансляция всех операций начнется на сайте Роскосмоса и в социальных сетях.

Это будет третий выход в космической карьере Антона Шкаплерова и четвертый — Петра Дуброва. Предстоящий выход станет 155-м, выполненным космонавтами в отечественных скафандрах с марта 1965 года.

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