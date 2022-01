17.01.2022 Zapraszamy na regionalne webinary dotyczące podatkowej części Polskiego Ładu

Source: Government of Poland in Polish

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) organizują serię regionalnych spotkań online o reformie podatkowej.

Webinary rozpoczną się od 18 stycznia 2022 i odbędą się w każdym województwie.

Szczegółowy harmonogram będzie można znaleźć na stronach regionalnych oddziałów ZUS oraz poszczególnych US.

Chcąc pomóc w interpretacji przepisów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizują webinary online dla lokalnej społeczności. Ich tematem będą przede wszystkim zmiany wynikające z Podatkowego Polskiego Ładu, dotyczące przede wszystkim przedsiębiorców, rodzin i emerytów.

Zadania Krajowej Administracji Skarbowej to nie tylko pobór należności podatkowych, lecz wsparcie podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Dziś rozpoczynamy serię webinarów z ZUS. To kolejne nasze działania skierowane do obywateli, aby pomóc im w interpretacji przepisów wprowadzonych przez Polski Ład

– powiedziała Szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska

Chcemy, by każdy wiedział, czym jest Polski Ład, żeby potrafił poruszać się w nowej rzeczywistości podatkowej. Urzędy będą pomagać wszystkim zainteresowanym, każdy może liczyć na pomoc, a jednym z takich narzędzi będą m.in. webinaria. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak też rodzin i emerytów

– wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Regionalne spotkania

Webinary startują od 18 stycznia 2022 r.

Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania przedsiębiorców i rozwiewać wszelkie wątpliwości. Opublikowaliśmy na stronie ZUS specjalny poradnik i przeprowadzamy otwarte szkolenia dla zainteresowanych. Spośród naszych pracowników wyznaczyliśmy liderów, którzy lokalnie szkolą i odpowiadają na pytania od pracodawców. Również pracownicy naszych sal obsługi klientów oraz infolinia są przeszkolone do udzielania kompleksowych informacji w zakresie zmian w składce zdrowotnej. Dodatkowo w styczniu udostępniony zostanie specjalny kalkulator, który po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak okres rozliczeniowy, forma opodatkowania, kwota dochodu lub przychodu, pomoże obliczyć podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany miesiąc – mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Wsparcie MF i KAS dla podatników

Na wiecejwportfelach.gov.pl i podatki.gov.pl znajdują się informacje na temat podatkowej reformy. Są tam przykłady korzyści, jakie niesie za sobą Polski Ład. Najważniejsze informacje znajdą dla siebie osoby pracujące na etacie, seniorzy jak i przedsiębiorcy. Jest też specjalna zakładka dotycząca wsparcia dla rodzin. Dzięki kalkulatorowi każdy może wyliczyć swoją miesięczną pensję „na rękę”.

Na portalach znajdują się też przewodniki dotyczące konkretnych zagadnień i rozwiązań (np. ulga dla klasy średniej, PIT-2, PIT-0 dla seniora). W przygotowanych przez nas materiałach są też najważniejsze pytania i odpowiedzi.

Dodatkowo na portalach znajdują też bazy Q&A, na bieżąco aktualizowane. Pytania są podzielone tak, aby każdy mógł łatwo odnaleźć interesującą go informację.

Wparcia udziela też Krajowa Informacja Skarbowa (KIS). Po połączeniu się Infolinią KIS i wybraniu numeru 8, następuje przekierowanie do konsultantów udzielających informacji o reformie podatkowej. Zachęcamy też do kontaktu w sprawach podatkowych poprzez Multikanałowe Centrum Informacji „Polski Ład”.

Trwają dyżury dotyczące Polskiego Ładu w urzędach skarbowych w godzinach 8:00-19:00. Każda osoba może zadzwonić lub przyjść i uzyskać odpowiedź na pytania lub wyjaśnić wątpliwości.

Od soboty trwają też webinaria i livechaty dotyczące przede wszystkim zagadnień związanychz obliczaniem wynagrodzeń pracowników po zmianach wprowadzonym rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 r. Na kanale YouTube Ministerstwa Finansów znajduje się Webinarium: Polski Ład – nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Z przedsiębiorcami kontaktują się pracownicy urzędów skarbowych, aby udzielać niezbędnego wsparcia ich kadr księgowo-finansowych przy wyliczaniu wynagrodzenia na nowych zasadach.

Korzyści z Polskiego Ładu

Polski Ład to ok. 17 mld zł rocznie więcej pieniędzy w portfelach Polaków. Dla ok. 90 proc. osób płacących podatki w Polsce nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. Zyska niemal 18 mln naszych obywateli. Prawie 9 mln Polaków przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów i rencistów. Podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę osób mniej niż dotychczas.

Przykłady:

Kasjer (etat) zarabiający 3 tys. zł brutto, (2 203 zł netto) zyska ok. 1 840 zł w ciągu roku

Ślusarz (własna działalność) z dochodem 4 tys. zł brutto (2 480 zł netto), zaoszczędzi ok. 2 tys. zł rocznie.

Kosmetyczka (własna działalność) z dochodem 3 tys. zł brutto (1 620 zł netto), zaoszczędzi ok. 1,3 tys. zł rocznie.

Rodzina 2+2, w której rodzice zarabiają w sumie 6,5 tys. zł brutto (4,9 tys. zł netto), gdy rozliczą się wspólnie, miesięcznie zyskają 328 zł („na rękę”), czyli prawie 4 tys. zł rocznie.

Rodzina 2+4, w której tylko jeden z małżonków zarabia miesięcznie 12 tys. zł brutto (drugi nie pracuje), zyska rocznie 9 934 zł.

Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł brutto (2 660 zł netto), zyska 1 600 zł rocznie.

Małżeństwo emerytów, z których jedna osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie średniej, zyska 2 997 zł „na rękę” rocznie.

Senior z miesięcznym przychodem z pracy ok. 3 tys. zł (ok. 36 tys. zł rocznie) w ogóle nie zapłaci podatku.

