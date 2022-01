17.01.2022 Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu

Source: Government of Poland in Polish

W grudniu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 3.496 mln zł.

W grudniu 2021 roku sprzedaliśmy obligacje:

3-miesięczne (OTS0322) – 1.800,2 mln zł,

2-letnie (DOS1223) – 132,3 mln zł,

3-letnie (TOZ1224) – 43,0 mln zł,

4-letnie (COI1225) – 1.139,9 mln zł,

10-letnie (EDO1231) – 346,2 mln zł.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.800,2 mln zł (51% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (33%) i 10-letnie (10%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 2-letnie (4%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono kwotę blisko 35 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Podsumowanie sprzedaży skarbowych obligacji oszczędnościowych w 2021 roku.

W 2021 roku sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 43,3 mld zł – to rekordowy wynik zainteresowania detaliczną ofertą obligacji skarbowych.

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2021 roku wyniosła:

3-miesięczne – 22.541,5 mln zł,

2-letnie – 3.052,2 mln zł,

3-letnie – 185,1 mln zł,

4-letnie – 14.215,1 mln zł,

10-letnie – 3.042,0 mln zł,

Obligacje rodzinne – 288,2 mln zł.

Rekordowy rok sprzedaży oszczędnościowych obligacji skarbowych.

W ostatnich latach odnotowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania naszymi obligacjami oszczędnościowymi, a w 2021 roku pobiliśmy kolejny rekord pod względem wielkości ich sprzedaży. Popyt na te instrumenty wyniósł w sumie 43,3 mld zł i był aż o 53% wyższy niż w 2020 roku. O 1,2 mld zł wzrosła również średnia miesięczna wartość zakupu obligacji, która ukształtowała się na poziomie ok. 3,6 mld zł.

Najchętniej wybierane obligacje ze stałej oferty.

W 2021 roku największy udział w sprzedaży odnotowaliśmy w przypadku obligacji 3-miesięcznych. Na zakup tych instrumentów nabywcy przeznaczyli ponad 22,5 mld zł (52% udział w strukturze sprzedaży). W porównaniu z 2020 rokiem sprzedaliśmy ich o 113% więcej. Są to obligacje o oprocentowaniu stałym, czyli z zyskiem znanym z góry. Przeznaczone są dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki, 3-miesięczny okres.

Kolejne pod względem popularności były obligacje 4-letnie, których oprocentowanie powiązane jest ze wskaźnikiem inflacji powiększonym o dodatkową marżę. Na ich zakup klienci przeznaczyli ponad 14,2 mld zł (33% udział w strukturze sprzedaży). Na 3. Miejscu, z 7% udziałem w strukturze sprzedaży, uplasowały się ex aequo instrumenty 2- i 10-letnie. Obligacje 2-letnie, podobnie do 3-miesięcznych, mają stałą, z góry określoną stopę zwrotu. Konstrukcja instrumentów 10-letnich podobnie do 4-letnich, powiązana jest ze wskaźnikiem inflacji powiększonym o dodatkową marżę.

Oszczędzający doceniają zalety oszczędnościowych obligacji skarbowych

W 2021 roku sprzedaliśmy najwięcej obligacji oszczędnościowych w historii. Obligacje skarbowe są pewnym i bezpiecznym sposobem gromadzenia i pomnażania oszczędności, a klienci wybierają nasze obligacje ze względu na ich niewątpliwe zalety, takie jak:

Pełne bezpieczeństwo.

Długość oszczędzania dopasowana do potrzeb i oczekiwań.

Stała cena, bez ukrytych opłat i prowizji.

Możliwość dodatkowego zysku przy zamianie wykupowanych obligacji na nowe serie (cena zamiany niższa niż cena sprzedaży).

Możliwość wycofania oszczędności, w części lub w całości, w dowolnym momencie.

Bezpieczny internetowy system sprzedaży dostępny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu pozwala na dokonywanie wszystkich operacji (w tym zakup obligacji) bez wychodzenia z domu.

Różnorodność obligacji oszczędnościowych, które oferujemy doceniana jest przez naszych klientów. Bezpieczne oszczędzanie pieniędzy to nie tylko znane i jasne reguły oraz przewidywalny zysk, ale również możliwość wycofania oszczędności w każdym momencie. Wszystkie te warunki spełniają obligacje Skarbu Państwa

– komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w styczniu 2022 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 stycznia)

Cena sprzedaży

OTS0422

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 0,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS0124

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ0125

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 1,10% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI0126

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jesto inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,30%.W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 0,75%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO0132

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

ROS0128

6-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0134

12-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

