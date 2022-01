17.01.2022 Uprowadzony w grudniu polski marynarz został uwolniony

Source: Government of Poland in Polish

Uprowadzony w grudniu polski marynarz został uwolniony17.01.2022

Członkowie załogi statku porwanego w połowie grudnia 2021 r. u wybrzeży Nigerii, w tym obywatel RP, zostali uwolnieni. Uprowadzony Polak wrócił już do kraju i jest w dobrym stanie.

Do porwania doszło w grudniu ubiegłego roku w Zatoce Gwinejskiej. Wśród porwanych znajdował się obywatel RP. Marynarze zostali uwolnieni dzięki działaniom armatora oraz sprawnej, profesjonalnej współpracy służby konsularnej i innych polskich instytucji z władzami Danii i Nigerii oraz z firmą zatrudniającą załogę statku.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, po stronie polskiej sprawą od samego początku zajmował się międzyresortowy zespół pod przewodnictwem wiceministra Piotra Wawrzyka.

Przypominamy, że było to już szóste porwanie obywateli RP w Zatoce Gwinejskiej od 2013 r.. Apelujemy do polskich marynarzy, by przed podjęciem pracy na statku w niebezpiecznym regionie świata zawsze sprawdzali, czy armator posiada odpowiednie ubezpieczenie na wypadek uprowadzenia załogi.

Biuro Rzecznika PrasowegoMinisterstwo Spraw Zagranicznych

