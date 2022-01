17.01.2022 Wesoła Nowa infrastruktura w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej

Source: Government of Poland in Polish

18. Dywizja Zmechanizowana rozrasta się, uzyskała także certyfikację. Dbamy również o rozwój zaplecza technicznego. Jednym z ważnym elementów 18. Dywizji jest 1. Warszawska Brygada Pancerna. Właśnie dziś w Wesołej otwieramy garaże, zaplecze techniczne służące utrzymaniu czołgów w 1. Brygadzie Pancernej – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty w 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

W poniedziałek, 17 stycznia br. szef MON zapoznał się z nową infrastrukturą w garnizonie Wesoła, gdzie stacjonują czołgi Leopard.

Rozwój Wojska Polskiego wymaga m. in. rozbudowy nowoczesnej infrastruktury. W garnizonie Wesoła, gdzie zlokalizowana jest 1. Warszawska Brygada Pancerna w ostatnim czasie, oprócz samych budynków garażowych wykonano niezbędne uzbrojenie terenu w sieci podziemne takie jak: kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć energetyczna oraz oświetlenie terenu. Powstała także nowa stacja transformatorowa. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom projektowym oddane dziś do użytku garaże wyposażono w najnowsze technologie wentylacyjne, systemów pożarowych oraz teletechnicznych. Budynki są ergonomiczne, energooszczędne oraz spełniające najwyższe standardy użyteczności.

“Dziś to są garaże wykorzystywane dla Leopardów, ale w przyszłości będą gotowe do tego, żeby były w nich Abramsy, które trafią na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej, w tym 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. To są garaże spełniające najwyższe wymagania, jeżeli chodzi o utrzymanie zdolności bojowej czołgów.”

– mówił minister.

Szef MON zaznaczył, że jednostki Wojska Polskiego, szczególnie te zlokalizowane na wschodzi Polski odgrywaj ważną rolę jeśli chodzi o bezpieczeństwa kraju i wschodniej flanki NATO. Konieczne jest zatem inwestowanie w wyszkolenie żołnierzy, w sprzęt, jaki i infrastrukturę.

“Rzeczywiście 18. Dywizja Zmechanizowana ogrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej części naszego kraju, wschodniej flanki NATO. Widzimy, że atak, który został przeprowadzony na Polskę, atak hybrydowy, właśnie tego dowodzi, że formowanie 18. Dywizji Zmechanizowanej było jak najbardziej uzasadnione.”

– podkreślił szef MON.

***

Inwestycja w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej objęła budowę dwóch budynków garażowych na 128 miejsc postojowych dla czołgów wraz z zapleczem socjalnym dla obsług. Umowę zawarto 14.11.2019 r., a inwestorem był Stołeczny Zarząd Infrastruktury. Za realizację inwestycji odpowiadała firma AMW SINEVIA.

