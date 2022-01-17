Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#ПО Полет#Протон-М#Ангара17.01.2022 10:51

Центр Хруничева планирует завершить изготовление «Протонов» в 2022 году

В рамках планируемой программы пусков ракет-носителей тяжёлого класса «Протон-М» Государственному космическому научно-производственному центру имени М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») осталось изготовить четыре ракеты. В настоящее время на хранении находятся десять ракет-носителей «Протон-М», а в текущем году планируется завершить изготовление последних четырёх ракет.

На смену «Протону» приходит ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5», успешно стартовавшая в 2014, 2020 и 2021 гг. в рамках лётно-конструкторских испытаний. Запуск полного технологического цикла производства ракет-носителей «Ангара» на базе омского филиала Центра Хруничева ПО «Полет» (входит в Роскосмос) является приоритетной задачей Госкорпорации «Роскосмос».

Эксплуатация космического ракетного комплекса «Протон» на космодроме Байконур началась в 1965 году. В настоящее время произведено 426 пусков ракеты-носителя «Протон» в разных ее конфигурациях. Основной конфигурацией для запусков федеральных и коммерческих полезных нагрузок является ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».

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