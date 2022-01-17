Т. Сахарова проконтролировала реализацию программы по созданию безбарьерной среды в Мурманской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Коле.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Сахарова СахароваТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион посетила физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном, запущенный в эксплуатацию в мае 2021 г. в городе Коле.

Сенатор отметила, что комплекс стал точкой притяжения для местных жителей. Благодаря наличию большой и малой чаш бассейна здесь могут заниматься плаванием даже самые маленькие посетители, а автономная система подогрева позволяет ФОКу работать круглый год.

Татьяна Сахарова обратила особое внимание на реализацию программы по созданию безбарьерной среды, в частности, проверила, приспособлен ли новый бассейн для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Спортивный объект изначально проектировался с учетом нужд этой категории граждан. Вход в комплекс оборудован пандусом, кнопками вызова помощи персонала. Стойка регистрации оснащена оборудованием для слабослышащих посетителей. Для маломобильных граждан есть приспособленная раздевалка, спуск в бассейн колясочников и их подъем из воды осуществляется при помощи специальной платформы», — рассказала парламентарий.

Волонтеры оказывают помощь в обучении детей медиков, обеспечении работы колл-центров больниц, проводятся акции по передаче питьевой воды и горячего питания врачам «красных зон», доставке передач в стационары

Она также положительно оценила инициативу общественников по организации в бассейне открытых сеансов для специалистов «красной зоны» местного ковидного госпиталя, подчеркнув, что работа по поддержке медиков в регионе выстроена системно.

Татьяна Сахарова в ходе рабочей поездки в регион посетила физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в городе Коле

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Татьяна Сахарова в ходе рабочей поездки в регион посетила физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в городе Коле

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Татьяна Сахарова в ходе рабочей поездки в регион посетила физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в городе Коле

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Татьяна Сахарова в ходе рабочей поездки в регион посетила физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в городе Коле

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Татьяна Сахарова в ходе рабочей поездки в регион посетила физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в городе Коле

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Татьяна Сахарова в ходе рабочей поездки в регион посетила физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в городе Коле

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«Волонтеры оказывают помощь в обучении детей медиков, обеспечении работы колл-центров больниц, проводятся акции по передаче питьевой воды и горячего питания врачам «красных зон», доставке передач в стационары. Эта позитивная практика будет продолжена», — сказала сенатор.

Кроме того, в ходе поездки в Колу Татьяна Сахарова посетила обновленную городскую набережную.

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