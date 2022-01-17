С. Колбин: В Севастополе завершается интеграция региональной аварийно-спасательной службы в «Систему-112»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинспектировал работу ГКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя».

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя в ходе рабочей поездки в регион посетил Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя».

С директором ГКУ сенатор обсудил исполнение вступившего в силу с 1 января 2022 года Федерального закона «Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Система-112» функционирует четко, координирует действия сил и средств, предназначенных для реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также происшествия в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя

Сергею Колбину продемонстрировали, как организовано реагирование на сообщения о происшествиях, поступающие через единый номер «112». Сенатор убедился, что попавшие в беду граждане могут вызвать все необходимые экстренные службы бесплатным звонком на единый номер 112, а с диспетчером можно соединиться даже при отсутствии денег на счете или без сим-карты телефона.

Сергей Колбин в ходе рабочей поездки в регион посетил Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя»

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Сергей Колбин

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Сергей Колбин в ходе рабочей поездки в регион посетил Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя»

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«Система-112» функционирует четко, координирует действия сил и средств, предназначенных для реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также происшествия в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя. Это дает возможность снизить размер ущерба и потерь от происшествий и чрезвычайных ситуаций, а главное — выиграть дополнительное время для спасения человеческих жизней», — отметил Сергей Колбин.

По его словам, в настоящий момент в городе Севастополе к «Системе-112» подключены пять служб из шести требуемых законом. Завершается интеграция в систему региональной аварийно-спасательной службы.

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