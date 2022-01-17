Состоялось совещание по подготовке VI Международного гуманитарного Ливадийского форума

Source: Russia – Council of the Federation

VI Международный гуманитарный Ливадийский форум может привлечь широкий круг зарубежных участников, считает К. Косачев.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провели первое совещание по подготовке очередного VI Международного гуманитарного Ливадийского форума, который должен состояться в июне 2022 года.

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Ливадийский форум проходит ежегодно одновременно с Международным фестивалем «Великое русское слово». С 2017 года Форум проводится под эгидой Совета Федерации. Его миссия – поддержка и продвижение русского языка и русской культуры за рубежом, развитие общего культурного и гуманитарного пространства.

В 2020 и 2021 годах Ливадийский форум не проводился ввиду обострившейся эпидемиологической обстановки, однако его организаторы рассчитывают, что в текущем году популярное мероприятие удастся провести в очном формате.

По мнению Константина Косачева, ливадийская площадка в 2022 году могла бы привлечь к обсуждению актуальных вопросов существования мирового русского языкового и культурного пространства максимально широкий круг энтузиастов и подвижников из числа зарубежных организаторов различных институтов, посвященных русской культуре – театров, музеев, библиотек, центров изучения русского языка и частных русских школ, ассоциаций выпускников советских и российских вузов и русских СМИ, как и многих других, кому дорого и близко Русское слово.

По итогам совещания принято решение о формировании в ближайшее время Организационного комитета по подготовке и проведению VI Международного гуманитарного Ливадийского форума.

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