Source: Russia – Council of the Federation

Проведен мониторинг референдума по утверждению изменений в Конституцию Республики Сербии.

Сенаторы РФ 14 – 17 января посетили Сербию в качестве международных наблюдателей от МПА СНГ. Цель визита — мониторинг референдума по утверждению изменений в Конституцию Республики Сербии.

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В составе делегации — член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области член Комитета СФ по социальной политике Мухарбек Барахоев. БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия

По словам члена делегации Елены Афанасьевой, сенаторы посетили Республиканскую избирательную комиссию Республики Сербии. В разговоре обратили внимание на то, что сербы, проживающие в Косово, могут быть лишены возможности принять участие в референдуме.

«В Белграде находится «Русский дом» — наш духовный и культурный центр на сербской земле. Здание открыто в 1933 году. С 1994 года называется Российским центром науки и культуры. Состоялась встреча с его руководителем – известным журналистом Евгением Барановым», — сообщила Елена Афанасьева.

Сенаторы РФ посетили Сербию в качестве международных наблюдателей от МПА СНГ

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Встреча сенаторов РФ с Министром без портфеля в Правительстве Республики Сербии, курирующего инновации и технологическое развитие Ненадом Поповичем

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Встреча сенаторов РФ с Министром без портфеля в Правительстве Республики Сербии, курирующего инновации и технологическое развитие Ненадом Поповичем

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Сенаторы РФ посетили Сербию в качестве международных наблюдателей от МПА СНГ

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Также состоялась встреча сенаторов с Министром без портфеля в Правительстве Республики Сербии, курирующего инновации и технологическое развитие Ненадом Поповичем. Обсуждены проекты российских компаний, которые работают в Сербии. Затронуты вопросы активизации контактов между регионами России и Сербии.

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