Российские фигуристы стали чемпионами Европы во всех дисциплинах, всего у России девять медалей

Source: Russia Ministry of Sport

15 января в Таллине (Эстония) завершился Чемпионат Европы по фигурному катанию. Российские спортсмены выиграли девять медалей из 12 возможных.

В соревнованиях спортивных пар лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. «Серебро» у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В мужском одиночном катании Чемпионом Европы стал россиянин Марк Кондратюк. Андрей Мозалёв и Евгений Семененко заняли четвертое и пятое места.

В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов защитили титул чемпионов Европы, «серебро» у соотечественников – Александры Степановой и Ивана Букина. Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место.

В женском одиночном катании весь пьедестал заняли фигуристки из России. Чемпионкой Европы стала Камила Валиева, второе место у Анны Щербаковой, третье – у Александры Трусовой.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских фигуристов с успешным выступлением на Чемпионате Европы.

«Поздравляю сборную России по фигурному катанию с блестящим выступлением на Чемпионате Европы в Таллине! Она выиграла девять наград из 12 возможных. Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах, причем в женском одиночном и парном катании наши спортсмены заняли все три ступени пьедестала почета и продемонстрировали, что им нет равных в Европе! Прошедший турнир стал для сборной России важной проверкой сил перед Олимпийскими играми в Пекине, и наша команда великолепно справилась с этим испытанием. Поздравляю с триумфом наших спортсменов на Чемпионате Европы тренеров российских фигуристов, а также Федерацию фигурного катания на коньках России! Желаю сборной России по фигурному катанию сохранить этот победный настрой на заключительном этапе подготовки к Играм-2022», – сказал Министр.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет наших спортсменов, а также весь тренерский штаб и Федерацию фигурного катания на коньках России с отличным результатом и желает новых ярких побед!

Фото: Getty Images

Пресс-служба Минспорта России

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