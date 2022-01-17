Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1917.01.2022 15:32

«Прогресс МС-19» готовится к старту

На техническом комплексе площадки № 254 космодрома Байконур начинается заключительный этап наземной подготовки грузового корабля «Прогресс МС-19» к полету по программе 80-й миссии снабжения Международной космической станции.

После расконсервации и контроля исходного состояния бортовых систем корабля специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к заправке баков системы водообеспечения «Родник» и начали подготовку доставляемых грузов и оборудования к размещению на борту корабля. Кроме того, в монтажно-испытательном корпусе продолжается подготовка корабля «Прогресс МС-19» к предстоящей заправке топливом и сжатыми газами.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-19» запланирован на 15 февраля 2022 года в 07:25 по московскому времени с космодрома Байконур.

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