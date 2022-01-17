На Гайдаровском форуме обсудили развитие фридайвинга в России

Source: Russia Ministry of Sport

14 января в рамках второго дня Гайдаровского форума состоялась дискуссия «Made in water!» с участием директора Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максима Уразова и чемпиона мира, президента Федерации фридайвинга России, совладельца международной компании Molchanovs Алексея Молчанова.

Темой встречи стало обсуждение развития фридайвинга и спортивного туризма в России, а также польза ныряния для здоровья.

Максим Уразов напомнил, что стратегической задачей Министерства спорта Российской Федерации является доведения доли занимающихся физической культурой и спортом до 70% к 2030 году. «Очень важно, что появляются новые виды спорта, которые мотивируют людей разных категорий на новые активности. Фридайвинг является новой волной, которая могла бы дальше иметь свое развитие. И очень важно, что есть такие люди-герои, очень приятно, что это россияне. Важно, чтобы они продвигали не только сам вид спорта, но еще человеческие качества», – сказал Максим Уразов.

Фридайвинг или глубоководное ныряние без снаряжения с задержкой дыхания – единственный вид спорта, в котором человек может находиться один на один с водной стихией столько, сколько ему позволяют его внутренние ресурсы и возможности организма. Этот спорт становится популярным, все больше людей записываются на курсы фридайвинга и, тренируясь, улучшают свои результаты. Действующий мировой рекорд по погружению в ластах на 131 метр принадлежит российскому спортсмену.

«Кроме пользы открытия сверхвозможностей по задержке дыхания на пять минут, что мотивирует и вдохновляет, еще есть польза для развития сердечно-сосудистой системы. Во фридайвинге нагружаются легкие и сосуды, поскольку организм реагирует на задержку дыхания и перераспределяет кровоток так, чтобы кислород шел к мозгу, сердцу, и это очень хорошо их тренирует. Оздоровительный эффект очень мощный и заметный. Легкий стрессовый фактор – задержка дыхания – дает перезагрузку мозга в эмоциональном плане», – заявил президент Федерации фридайвинга России Алексей Молчанов.

В частности, можно начать заниматься нырянием с задержкой дыхания в неглубоком бассейне под присмотром опытного тренера. Фридайвинг доступен для спортсменов разного возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья и дает возможность для семейных путешествий и изучения России.

Пресс-служба Минспорта России

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