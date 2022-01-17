Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1917.01.2022 21:57

На Байконуре проведена выгрузка ракеты «Союз-2» под запуск корабля «Прогресс МС-19»

На космодроме Байконур начались работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» по программе запуска грузового корабля «Прогресс МС-19». Сегодня, 17 января 2022 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур завершилась выгрузка блоков ракеты, и в настоящее время проводится их внешний осмотр.

Следующий этап работ — стыковка отсеков 1А и 2А центрального блока, проверка герметичности двигательных установок блоков ракеты-носителя. Все технологические операции выполняются специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-19» запланирован в феврале со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур.

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