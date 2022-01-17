Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева17.01.2022 19:40

Компания «ИСС» осваивает сверхвысокие диапазоны частот

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») успешно защитила в Роскосмосе эскизный проект антенных рефлекторов с гибким мембранным отражателем.

Работы по созданию эскизного проекта выполнены в рамках контракта с Госкорпорацией, подписанного в декабре 2020 года. На следующих этапах его реализации компания «ИСС» изготовит и проведёт наземную экспериментальную отработку бортовых трансформируемых рефлекторов диаметром до полутора метров и сегмента рефлектора диаметром до 12 метров.

Как отметил директор Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем — заместитель генерального конструктора по механическим системам Владимир Халиманович, ИСС выходит на новый этап в развитии технологий создания трансформируемых рефлекторов.

«Создаваемые нами сегодня крупногабаритные трансформируемые рефлекторы антенн из сетчатого полотна имеют ограничения, не позволяющие выйти на дальнейшее повышение рабочего диапазона частот. Альтернативой сетчатым рефлекторам являются аналоги с мембранными или гибкими отражателями — их поверхности состоят из тонкой плёнки с радиоотражающим покрытием», — рассказал он.

Рефлекторы нового поколения сохраняют высокую точность поверхности после раскрытия лучше сетчатых аналогов. За счёт применения новых материалов их массу предполагается снизить на 20 %, а минимальный объём в сложенном положении будет меньше на 15 % по сравнению с обычными конструкциями складных рефлекторов.

Завершить создание технологии изготовления и испытаний рефлекторов с улучшенными характеристиками компания «ИСС» планирует в 2024 году.

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