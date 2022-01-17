И. Рукавишникова обсудила с жителями Ростовской области вопросы ЖКХ и благоустройства территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела прием граждан в регионе.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в ходе поездки в регион провела личный прием граждан.

Смотрите также

Обращения заявителей касались оплаты за электроэнергию на общедомовые нужды для жильцов многоквартирных домов, подключения здания к водопроводным сетям, работы управляющих компаний.

Жители Советского района Ростова-на-Дону попросили сенатора оказать содействие в решении вопросов благоустройства Балки Рябинина. Протекающий там ручей требует очистки русла и прилегающей территории. «Часть этого участка в районе храма Южного военного округа в честь Георгия Победоносца уже благоустраивается силами Министерства обороны РФ. Однако оставшейся территории вокруг водоема также необходимо придать опрятный и благоустроенный вид, учитывая, что рядом расположены школы и детские сады, и это место является мини-парком, местом для прогулок и отдыха ростовчан», — сказала Ирина Рукавишникова.

По словам парламентария, все поступившие обращения будут проработаны совместно с соответствующими органами государственной власти Ростовской области и органами местного самоуправления.

MIL OSI