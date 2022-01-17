Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Московский государственный университет пищевых производств.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел встречу с руководством Московского государственного университета пищевых производств и экспертами отрасли питьевой воды.

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В ходе мероприятия были рассмотрены текущие вопросы, стоящие перед отраслью и государством по популяризации осознанного потребления питьевой воды как значимого пищевого продукта.

Важна именно популяризация современных научных подходов в области изучения питьевой воды, ее потребительских свойств. В этом случае люди будут более осознанно подходить к выбору воды для потребления»

Как отметил Сергей Митин, основная миссия Университета — укрепление национальной безопасности государства посредством развития пищевых и здоровье сберегающих технологий, реализации научно-технологического потенциала пищевой и перерабатывающей промышленности, а также подготовки таргетированных специалистов, обладающих передовыми компетенциями, способных встраиваться в постоянно меняющиеся процессы глобализации.

Сергей Митин провел встречу с руководством Московского государственного университета пищевых производств и экспертами отрасли питьевой воды

«Здоровье каждого россиянина и нации в целом зависит от качества потребляемой воды. Важна именно популяризация современных научных подходов в области изучения питьевой воды, ее потребительских свойств. В этом случае люди будут более осознанно подходить к выбору воды для потребления», — подчеркнул сенатор Сергей Митин.

По словам сенатора, на встрече была достигнута договоренность о совместной подготовке научно-популярной книги о питьевой воде.

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