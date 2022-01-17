Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на заседании «круглого стола», организованного Общественной палатой РФ.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Елена Писарева ПисареваЕлена Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области в режиме видеоконференции приняла участие в «круглом столе» на тему «Позитивный детский контент: реализация профилактических проектов в сфере детской безопасности». Мероприятие было организовано Общественной палатой РФ.

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В своем выступлении сенатор отметила важность профилактики деструктивного поведения и правонарушений среди детей и подростков. «Безопасность подрастающего поколения — самое главное для всех нас. Мы должны быть уверены, что жизни наших детей ничто не угрожает», — сказала парламентарий.

Елена Писарева подчеркнула, что тема детской безопасности, в том числе в Интернете, является одной из ключевых в работе профильного Комитета СФ. «Эти вопросы — в центре постоянного внимания сенаторов».

По мнению законодателя, для предотвращения ситуаций, опасных для жизни и здоровья детей, нужно должным образом готовить будущих педагогов. Она предложила участникам обсудить вопрос о включении в учебную программу педагогических образовательных учреждений специального курса, посвященного основам кибербезопасности. «Так мы сможем получить грамотных специалистов, которые будут идти в ногу с вызовами времени».

Елена Писарева также рассказала, что в Новгородской области в сфере детской безопасности активно работают волонтерские группы студентов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. «Ребята создали «кибердружины», мониторят социальные сети и без всякого преувеличения — спасают жизни. Им уже удалось предотвратить несколько попыток самоубийства среди молодежи, к которым подталкивал деструктивный контент в Интернете», — сообщила сенатор.

В заседании приняли участие председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов, член Комиссии, директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения РФ Андрей Горобец, директор по коммуникациям Института развития Интернета Александр Ляпин.

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