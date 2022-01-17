Добыча и поставки газа: итоги первой половины января

Source: Gazprom in Russian

Релиз

17 января 2022, 14:20

С 1 по 15 января 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 23,1 млрд куб. м газа. Это на 2,1% (на 0,5 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания увеличила на 3,7% (на 0,6 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 5,4 млрд куб. м, что на 41,1% (на 3,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. При этом «Газпром» нарастил поставки в Болгарию (на 48,6%), Турцию (на 0,3%), Боснию и Герцеговину (на 7,3%). Компания поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.

Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Объем поставок за первую половину января в полтора раза выше аналогичного показателя прошлого года.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 15 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 25% (на 15,6 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 62,6% от объема газа, закачанного в летний период. Объем активного газа в европейских хранилищах на 15 января составляет всего 46,9 млрд куб. м, что на 1,091 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату.

Запасы газа в украинских ПХГ снизились до 12,6 млрд куб. м. Это на 44,2% (на 10 млрд куб. м) ниже показателя прошлого года и на 2,7 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

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