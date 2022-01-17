Встреча с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день! Как дела, Игорь Юрьевич?

И.Бабушкин Бабушкин Игорь Юрьевичгубернатор Астраханской области : Владимир Владимирович, работаем. Сегодня, наверное, основная у всех задача – это справиться с тенденциями, которые принесла нам пандемия.

В.Путин: Как справляетесь?

И.Бабушкин: Владимир Владимирович, у нас ситуация достаточно стабильная. Мы ввели QR-коды и попросили наших жителей предъявлять их при посещении торговых центров, мест, где у нас большое скопление людей: это и концерты, и спортивные состязания, это кафе и рестораны. Мы не ввели QR-коды для транспорта, не ввели QR-коды для посещения аптек и продовольственных магазинов.

На сегодняшний день мы научились как открывать ковидные койки в течение суток, так и – при отсутствии необходимости – возвращать койко-места в стационар по оказанию плановой медицинской помощи.

Владимир Владимирович, отдельно хочу еще раз поблагодарить Вас за принятое решение о строительстве у нас двух ковидных госпиталей силами военных с полным оснащением за 53 дня. И в период окончания так называемой второй волны мы в своих стационарах полностью оказывали только плановую медицинскую помощь, и в ковидном направлении у нас были задействованы только эти госпитали.

В.Путин: Очень хорошо.

И.Бабушкин: Владимир Владимирович, относительно вакцинации.

Нам удалось практически на 100 процентов вакцинировать работников социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, общепита, системы жилищно-коммунального хозяйства. Мы пошли дальше: мы организовали подворовой обход, для того чтобы максимально охватить людей пожилого возраста, с разъяснением и предложением, что называется, на месте вакцинироваться.

Все наши медицинские учреждения, задействованные в лечении ковидных больных, на сегодняшний день оснащены средствами индивидуальной защиты, медикаментами, кислородом, поэтому продолжаем работу по предотвращению распространения. И несмотря на негативные последствия пандемии, прежде всего в экономике, мы не оставляем планов позиционирования Астраханской области как опорной территории в Каспийском макрорегионе.

Владимир Владимирович, в этой связи мы, несмотря на ковидные ограничения, продолжили сотрудничество с нашими прикаспийскими соседями. Сегодня хочу доложить, что, несмотря на интенсивное распространение коронавирусной инфекции, нам удалось достичь роста внешнеторгового оборота.

Мы сотрудничаем с нашими прикаспийскими соседями по вопросам сельского хозяйства, в гуманитарной сфере – образование, культура. Очень большой интерес у наших соседей вызывает организация круизного сообщения по Каспию.

В.Путин: Какие там точки?

И.Бабушкин: Это Астрахань, Атырау, это Туркменбаши, ну и, безусловно, Баку.

Если говорить о судостроении, наших соседей интересует размещение заказов на наших судостроительных верфях. Так, мы сейчас уже делаем земснаряды для Казахстана, с Азербайджаном мы обсуждаем перспективу строительства на наших верфях двух сухогрузов и двух танкеров, и Туркменистан сегодня интересует вспомогательный флот для шельфовых месторождений.

Владимир Владимирович, и здесь еще раз хочу поблагодарить Вас за личное участие и принятие решения о стабилизации ситуации на заводе «Красные баррикады». Вы помните, Вам пришлось вмешиваться, тогда два года предприятие стояло, мы вынуждены были уволить две тысячи сотрудников. На сегодняшний день с ними произведен полный расчет. Предприятие сегодня полноценно работает, на нем работает 1140 сотрудников – это те, которые разъехались по разным регионам, сегодня вернулись домой к своим семьям. И портфель заказов на предприятии составляет девять миллиардов рублей.

В.Путин: Компании плечо подставили, заказы сделали.

И.Бабушкин: Совершенно верно.

Южный центр Объединенной судостроительной корпорации сегодня полноценно работает по направлению наполнения заказами и выполнения этих заказов. Вообще, по судостроительной отрасли у нас портфель заказов составляет 50 миллиардов рублей.

И главное направление, которое сегодня интересует наших соседей, – это развитие международного транспортного коридора «Север – Юг».

В.Путин: Через порт Оля?

И.Бабушкин: Через порт Оля.

В.Путин: Как он развивается, кстати?

И.Бабушкин: Сегодня наша задача – технически оснастить и сопроводить насыщение порта грузами. Если позволите, хотел наглядно показать на карте, как мы по этому направлению намереваемся двигаться.

Владимир Владимирович, главная задача сегодня в порту Оля обустроить контейнерный терминал. Он будет обустраиваться двумя этапами: до конца 2023 года мы должны обеспечить перевалку грузов в объеме трех миллионов тонн, до конца 2030 года – в объеме восьми миллионов тонн. Это та задача, которую мы намерены решить в первую очередь. Объем предполагаемых инвестиций – 34 миллиарда рублей.

Вторая задача, которую необходимо решить для организации полноценной транспортировки грузов, – это Волго-Каспийский морской канал. Его сегодняшняя проходная осадка не соответствует паспортным нормативам, паспортный норматив – 4,5 метра. К сожалению, из-за природных явлений, в частности сгонных ветров…

В.Путин: Три там получается?

И.Бабушкин: Четыре. Четыре – это максимальная глубина, и 250 дней в году практически не соответствует паспортным глубинам.

Росморпорт, входящий в состав Росморречфлота, сегодня работы проводит, но мы считаем, что объем этих работ в ближайшее время должен быть увеличен и для того, чтобы глубины соответствовали паспортным – 4,5 метра, и для того, чтобы была обеспечена ширина для двустороннего движения и движения судов.

Владимир Владимирович, я подготовил обращение в Ваш адрес. Хочу попросить Вас дать поручение Минтрансу этот вопрос проработать.

Безусловно, наращивание объема транспортировки накладывает дополнительную нагрузку на другие транспортные артерии, в частности связанные с автомобильными перевозками.

Сегодня мы запланировали строительство и уже начали строительство восточного обхода вокруг Астрахани. Это строительство было начато, но в 2008 году – ввиду отсутствия финансирования – было прекращено. Мы актуализировали проект, прошли экспертизу, получили финансирование от Министерства транспорта, сегодня мы начали работать.

В.Путин: Сколько километров?

И.Бабушкин: Северный обход будет порядка 20 километров. А здесь обход небольшой, он не завершен строительством. Мы над ним сейчас начали работать. За 2023–2024 годы, полагаю, мы эту работу выполним.

В.Путин: Финансирования нет пока?

И.Бабушкин: Финансирование открыто, и поэтому мы сегодня уже конкурсные процедуры провели и начинаем работу. По северному обходу сегодня Минтранс проводит работы по формированию технического задания, по следующему проектированию, и начнутся работы.

Кроме того, мы намерены стратегические дороги, такие как подход к порту Оля, подход по направлению к границе с Казахстаном в пункте пропуска Караузек и по направлению Астрахань – Волгоград, передать в федеральную собственность для того, чтобы они обслуживались Федеральным дорожным агентством. Для нас это очень важно.

Владимир Владимирович, на территории Астраханской области, Вы знаете, большое количество мостовых сооружений – 313, 160 из них находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Несмотря на сложности, связанные с COVID-19 и формированием бюджета, мы нашли возможность для подготовки проектов. По 15 проектам прошли экспертизу и сегодня получили финансирование (обозначенные зеленым цветом). Мы сегодня начали работы. Еще по 42 сегодня проекты готовы, проходят экспертизу. Мы рассчитываем тоже получить финансирование для того, чтобы эту работу начать.

В.Путин: Всё в пойме практически, да?

И.Бабушкин: Это всё в пойме. У нас, видите, всё испещрено протоками, ериками, и поэтому для нас очень важны эти мостовые сооружения. Это один из вопросов, который волнует жителей на встречах.

Я стараюсь проводить максимальное количество встреч, как Вы мне в свое время рекомендовали. Жителей интересуют и волнуют, конечно, вопросы состояния мостовых сооружений, переправ, дорог, жилья, аварийного жилья.

В.Путин: У вас аварийного жилья многовато пока.

И.Бабушкин: Аварийного жилья у нас много.

В.Путин: Как сокращается?

И.Бабушкин: Программа, которая была сформирована до 1 января 2017 года, сегодня включает в себя 38 тысяч квадратных метров. И мы идем ускоренными, опережающими темпами и программу выполняем. И рассчитываем, что до конца 2022 года мы эту программу выполним.

Но мы пошли дальше: в 2019 году совместно с Генеральной прокуратурой мы приняли обращения граждан и выявили еще 698 домов – это 250 тысяч квадратных метров, это 18 тысяч человек. И сегодня мы готовы в новую программу по переселению из аварийного жилья весь этот объем включить.

В.Путин: Надо помогать людям. Они не выберутся без нашей помощи.

И.Бабушкин: Такие условия, в которых живут люди в аварийных домах, они вызывают сочувствие и желание помочь максимально.

В.Путин: Конечно, надо помогать.

И.Бабушкин: Двигаемся по этому направлению.

Кроме того, мы нарастили объемы жилищного строительства и первый раз за пять лет показываем очень хорошую динамику – 500 тысяч квадратных метров ввода жилья.

В.Путин: Хорошо.

В целом у вас хорошие показатели по росту промышленного производства, сельхозпроизводства. У вас количество врачей на душу населения достаточно приличное, выше, чем в среднем даже по России, – все это есть.

Но что касается аварийного жилья, здесь нужно внимание особое уделить.

И.Бабушкин: Внимательно занимаемся этим вопросом и видим поддержку со стороны Министерства строительства, Правительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В.Путин: Хорошо.

И.Бабушкин: Владимир Владимирович, если можно, обратиться с просьбой. Эта просьба и моя, и всех астраханцев, но прежде всего, наверное, астраханских ветеранов.

В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта, и в это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы. Мы собрали все архивные документы, получили заключение Российской академии наук и, Владимир Владимирович, просим поддержать нашу инициативу и присвоить городу Астрахани почетное звание «Город трудовой доблести».

В.Путин: Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом.

И.Бабушкин: Астраханцы этого заслуживают.

В.Путин: Заслуживают точно, я поддержу.

И.Бабушкин: Спасибо.

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