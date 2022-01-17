Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Гвианский космический центр#OneWeb17.01.2022 16:01

Во Французскую Гвиану доставлена новая партия космических аппаратов OneWeb

В Гвианский космический центр доставлена новая партия космических аппаратов OneWeb в рамках миссии № 34. Следующий этап работ — подготовка аппаратов на техническом комплексе европейского космодрома.

В субботу, 15 января 2022 года, началась заправка двигательных установок разгонного блока «Фрегат» сжатыми газами и компонентами топлива. Работы проводятся специалистами Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 10 февраля 2022 года.

Планируется, что в 2022 году будет осуществлено 7 запусков космических аппаратов OneWeb, при этом шесть — с космодрома Байконур, а один из Гвианского космического центра. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом.

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