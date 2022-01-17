А. Яцкин: Проект комплексного развития Таганрога продвигает команда неравнодушных людей

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ посетил Таганрог в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог.

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Сенатор в сопровождении заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина и главы администрации Таганрога Михаила Солоницина осмотрел объекты модернизируемой городской среды, в частности, планируемую к реконструкции Пушкинскую набережную, трамвайное депо, где ведется капитальный ремонт, участки второго этапа работ по строительству новых трамвайных путей и замены контактной сети.

Андрей Яцкин призвал региональные и муниципальные власти усилить контроль за соблюдением сроков работ, в том числе на объектах строительства трамвайных путей и обеспечивающей их электротехнической инфраструктуры. «Реализация проекта находится в фокусе пристального внимания Совета Федерации, сопровождающего комплексное развитие города. Специально созданная рабочая группа серьезно следит за качеством и своевременностью выполнения всего объема запланированных работ», — подчеркнул парламентарий.

Отдельное внимание первый вице-спикер СФ уделил общению с представителями общественности и деловых кругов Таганрога, вовлеченными в реализацию проектов городского развития. Так, сенатор с участием ректора ЮФУ Инной Шевченко провел деловой завтрак с ведущими ИT-разработчиками и предпринимателями Таганрога, в ходе которого были намечены планы по дальнейшему становлению города как уникального центра компетенций в сфере информационных технологий и инженерного образования.

Творческий подход, чувство ответственности и желание на практике улучшать качество жизни людей, преобразовать городские пространства вселяет уверенность в то, что все амбициозные планы по преображению Таганрога будут обязательно воплощены в жизнь

На площадке Таганрогского металлургического завода парламентарий провел встречу с руководящей командой предприятия. Он вручил Благодарность Председателя Совета Федерации управляющему директору завода Сергею Билану за активное участие в благоустройстве и формировании комфортной городской среды Таганрога.

Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и осмотрел объекты модернизируемой городской среды

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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и осмотрел объекты модернизируемой городской среды

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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и осмотрел объекты модернизируемой городской среды

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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и осмотрел объекты модернизируемой городской среды

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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и осмотрел объекты модернизируемой городской среды

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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и осмотрел объекты модернизируемой городской среды

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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и осмотрел объекты модернизируемой городской среды

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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и осмотрел объекты модернизируемой городской среды

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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и осмотрел объекты модернизируемой городской среды

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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и осмотрел объекты модернизируемой городской среды

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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог и осмотрел объекты модернизируемой городской среды

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«Проект комплексного развития Таганрога активно продвигает команда неравнодушных людей, ориентированных на результат, желающих внести вклад в развитие города и Донского края. Их творческий подход, чувство ответственности и желание на практике улучшать качество жизни людей, преобразовать городские пространства вселяет уверенность в то, что все амбициозные планы по преображению Таганрога будут обязательно воплощены в жизнь», – отметил Андрей Яцкин.

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