А. Турчак провел Совет по местному самоуправлению при Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления.

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области провел заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления». Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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«2021 год можно считать знаковым для развития местного самоуправления. Основой для этого стали закреплённые поправками в Конституцию России положения о единой системе публичной власти, включающей органы местного самоуправления и органы государственной власти», — подчеркнул Андрей Турчак, открывая заседание. Он напомнил, что в конце прошлого года принят закон об общих принципах организации публичной власти. Документ позволяет выстроить эффективную модель взаимодействия на всех уровнях власти в регионах.

Следующим этапом первый вице-спикер назвал принятие нового закона о местном самоуправлении, проект которого внесли в Государственную Думу председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Этот документ предлагает перейти к одноуровневой системе органов местного самоуправления. Вместо 8 видов органов местного самоуправления формировать органы местного самоуправления только трёх видов: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования городов федерального значения.

2021 год можно считать знаковым для развития местного самоуправления. Основой для этого стали закреплённые поправками в Конституцию России положения о единой системе публичной власти

«Больше не будет дублирования функций между уровнями муниципальной власти, не будет «ничьих» дорог или территорий внутри муниципалитета. Исчезнет практика перевода «стрелок», когда человека «посылают» с одного уровня местной власти на другой. Законопроект также исключит конфликты, которые часто возникают вокруг круга полномочий на уровне регион-муниципалитет», — отметил первый вице-спикер СФ. «Это позволит обеспечить индивидуальный подход к распределению полномочий в каждом регионе и повысить эффективность системы управления в интересах граждан», — уверен законодатель. Андрей Турчак призвал Совет предметно подключиться к работе над этим документом, подготовить предложения, которые могут быть учтены ко второму чтению.

Андрей Турчак подчеркнул, что на местном уровне очень часто наблюдается не просто дефицит специалистов, а настоящий кадровый голод. «Особенно остро эта проблема стоит в малых городах и сёлах. Если брать общие данные по стране, то сейчас на городское поселение приходится в среднем восемь муниципальных служащих, а на сельское поселение – всего три».

Андрей Турчак

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Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления»

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Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления»

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Андрей Шевченко

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Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления»

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Вячеслав Тимченко

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Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления»

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Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления»

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Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак

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Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления»

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Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления»

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При этом Андрей Турчак подчеркнул, что главное не количественный, а качественный состав кадров. «Уверен, что большинство работников местных органов – квалифицированные специалисты. Однако даже они нуждаются в постоянном обучении и повышении квалификации. Особенно это актуально в условиях цифровой трансформации, внедрения в органах власти IT-технологий, проектных методов управления».

Наряду с обучением, считает парламентарий, надо обеспечить приток на муниципальный уровень молодёжи. «Доля молодых людей в возрасте до 35 лет составляет сегодня лишь 30 процентов. Это связано с невысоким престижем муниципальной службы, относительно невысокой заработной платой. Мало кто из молодых специалистов хочет идти или долго остаётся на муниципальной службе. Кроме того, здесь не так уж много возможностей для профессионального роста, мало «кадровых» лифтов».

Как напомнил Андрей Турчак, чтобы исправить ситуацию за последние годы на федеральном уровне, реализован ряд мер. В частности, организовано формирование базы вакансий государственных и муниципальных служащих в Интернете. Принят закон, установивший возможность подготовки специалистов в рамках целевого обучения. Более полно обеспечены социальные гарантии муниципальных служащих. Сделаны шаги для упрощения ряда административных процедур в отношении муниципальных депутатов. Так, по инициативе сенаторов оптимизирована процедура представления справок об имуществе, доходах и расходах.

Андрей Турчак отметил, что следует проработать вопрос о предоставлении субсидий региональным и местным бюджетам на реализацию программ подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. Особенно важно наладить финансирование обучения по программам, связанным с цифровой трансформацией. «В экспертной среде обсуждается идея создания централизованной информационной системы доступа к программам обучения. Это позволило бы сделать процесс обучения более целенаправленным в зависимости от компетенций и занимаемой должности специалиста».

Сенатор считает необходимым развивать практику целевого обучения с последующим прохождением муниципальной службы. «Следует подумать о совершенствовании подходов к формированию кадрового резерва. И закреплению единых подходов к требованиям и критериям отбора кандидатов».

Он напомнил, что сейчас законодательно предусмотрено присвоение классных чинов региональным госслужащим. «Предлагаю подумать о введении классных чинов для всех муниципальных служащих. Это будет способствовать повышению престижа муниципальной службы».

Андрей Турчак также обратил особое внимание на необходимость обеспечить конкурентоспособный на рынке труда уровень заработной платы муниципальным служащим.

По словам заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура, в настоящее время идет серьезная работа по встраиванию органов местного самоуправления в систему публичной власти. Он подчеркнул, что в МСУ должны работать квалифицированные специалисты и высказался о необходимости формирования позитивного имиджа муниципальных органов, прежде всего, у молодежи.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области отметил, что вопрос кадрового обеспечения для муниципалитетов — один из самых актуальных, и в и этой связи Комитетом СФ были направлены запросы во все субъекты Федерации. «Ответы мы получили из 66 регионов. Обобщение этой информации позволило нам обозначить наиболее распространенные вопросы и проблемы», — отметил сенатор.

Глава Комитета СФ считает, что системно надо решать вопрос поддержки муниципалитетов при реализации мероприятий по развитию кадрового потенциала.

Касаясь вопроса подготовки управленческих кадров для муниципалитетов, Андрей Шевченко отметил, что Министерство экономического развития РФ будет проводить апробацию мероприятий по обучению управленческих кадров органов местного самоуправления в пилотных регионах. Сенатор рекомендовал Министерству на основе результатов этой работы подготовить обоснованные предложения о выделении средств на реализацию соответствующих мероприятий в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Глава Комитета СФ также отметил важность привлечения молодежи для работы в муниципалитетах. Он предложил Министерству науки и высшего образования РФ проработать механизмы увеличения числа практикантов в органах местного самоуправления. Сенатор также призвал проанализировать, какие профессии больше всего нужны муниципалитетам.

Андрей Шевченко рекомендовал регионам помогать органам местного самоуправления в решении кадровых вопросов, как организационно-методически, так и финансово. Также подумать о создании ресурсных центров, которые бы занимались повышением квалификации муниципальных служащих по направлениям, связанным с реализацией различных форм участия населения в местном самоуправлении.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области сенаторы Российской Федерации, первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин, статс-секретарь – заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, заместитель Министра юстиции РФ Дмитрий Жуйков, заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Галкин, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, главы субъектов РФ, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления.

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