А. Майоров: Контроль над оборотом древесины усиливается

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ прокомментировал ситуацию с введением с 1 января этого года электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Работа по цифровизации лесного комплекса продолжается, но необходимо увеличить темпы ее проведения, содействуя развитию лесного бизнеса, глубокой переработке древесины, заявил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор прокомментировал ситуацию с введением с 1 января 2022 г. электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины.

По его словам, необходимость введения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции из нее предусмотрена Лесным кодексом РФ. Данная норма принята во исполнение поручения Президента РФ по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, в соответствии с Постановлением Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства».

Предусматривается, пояснил Алексей Майоров, что транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины и продукции ее переработки любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения электронного сопроводительного документа. В нем указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной, а также о номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется перевозка древесины.

«Таким образом, электронный сопроводительный документ обеспечивает жесткий контроль за движением древесины от делянки до лесного склада, до лесоперерабатывающего производства, а также до момента вывоза из страны», — подчеркнул сенатор.

«Мы внимательно следили за ситуацией, участвовали в проводимых Рослесхозом совещаниях, находились в тесном контакте с лесным бизнесом. Несмотря на новогодние праздники, работа не прекращалась, специалисты агентства были на местах, в постоянном режиме обеспечивается техническая поддержка и консультирование»,- подчеркнул Алексей Майоров.

При этом он отметил, что уже есть первые результаты. Так, по данным Рослесхоза, на 10 января 2022 года сформировано более 100 тысяч электронных сопроводительных документов нового образца на транспортировку древесины. Общий объем перевезенной за это время древесины составил 4,5 млн куб. метров. Ежедневно в системе в среднем регистрируется около 500 тыс. куб. метров. С начала 2022 года в модернизированном блоке ЛесЕГАИС зарегистрировано 19 827 пользователей. Ежедневно с системой и мобильным приложением работают около 2 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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