О ситуации с энергоснабжением потребителей в ряде регионов России

Source: Russia Ministry of Energy

Энергетики завершили восстановительные работы в Республиках Дагестан и Калмыкия, Волгоградской области, а также в Ставропольском крае.

Продолжается восстановление электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее. Число обесточенных из-за непогоды (дождь, мокрый снег, сильный ветер) потребителей в двух регионах сократилось до 3 тысяч человек.

К восстановительным работам привлечено 28 бригад в составе 90 человек и 38 единиц техники.

Ситуация остаётся на особом контроле Минэнерго России.

24.12.2021

ПАО «Энел Россия» начинает продажу международных «зелёных» сертификатов I-REC. Право на их выпуск компания получила после аккредитации со стороны международной ассоциации I-REC. Потенциальный покупатель, юридическое или физическое лицо, имеет возможность оставить заявку на приобретение сертификатов онлайн.

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