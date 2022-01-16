Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета16.01.2022 19:30

Необычная комета Хирон

Орбита Хирона в Солнечной системе

Фото Хирона и его комы. Космический телескоп Хаббл, 1996 г.

Этот объект был обнаружен в 1977 году американским астрономом Чарльзом Ковалем в частной Паломарской обсерватории (Калифорния, США). Был назван в честь кентавра Хирона из древнегреческой мифологии. Открытие Хирона стало событием и вызвало большой интерес среди учёных, так как это был первый объект, обнаруженный на орбите далеко за пределами пояса астероидов.

Позже по решению МАС все другие объекты этого класса стали называться кентаврами. Это группа астероидов, находящихся между орбитами Юпитера и Нептуна, переходная по характеристикам между астероидами главного пояса и объектами пояса Койпера. Поэтому некоторые из них похожи на кометы и имеют нестабильные, сильно вытянутые орбиты.

Размеры космических объектов определяются на основании абсолютной звёздной величины и альбедо, но в случае с Хироном оценить эти параметры очень сложно, так как изменчивая кометная активность не позволяет это сделать точно. Поэтому данные о размерах Хирона приблизительные — от 180 до 220 км.

Сразу после открытия Хирон классифицировался как астероид, который обозначался: «2060 Chiron». Уже в 1988 году у него были обнаружены признаки кометной активности. В результате он был отнесён к классу короткопериодических комет с обозначением: «95Р/ Chiron». В настоящее время он является одним из немногих объектов, относящихся и к астероидам, и кометам, что указывает на отсутствие чёткой границы между этими двумя классами объектов.

Источник: Московский планетарий

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