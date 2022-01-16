Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Орбитальные группировки#Экспресс-АМ616.01.2022 09:30

Жители малых населенных пунктов получают доступ к Интернету через спутники «Экспресс-АМ»

В рамках новой пилотной программы «Проект-100», запущенной в конце 2021 года, специалисты компании «Космическая связь» совместно с региональными операторами связи обеспечили спутниковый доступ в Интернет еще в четырех деревнях в Центральном федеральном округе — в Тверской и Ярославской областях.

К новому году жители деревни Дуброво Ростовского района и Костюрино Мышкинского района Ярославской области получили долгожданный подарок: в деревнях установили спутниковое оборудование и организовали каналы связи для доступа в Интернет через российский космический аппарат «Экспресс-АМ6» в орбитальной позиции 53° в.д. на геостационарной орбите. Всем жителям деревень предоставили логины и пароли для доступа в Интернет через Wi-Fi сеть, и теперь каждый получил возможность пользоваться цифровыми банковскими, образовательными и государственными услугами, мессенджерами и социальными сетями.

Месяцем ранее в рамках «Проекта 100» точно такая же услуга спутникового доступа в Интернет была организована для жителей ряда деревень Тверской области.

Сегодня доступ к информации и базовым сервисам ограничен в тысячах небольших сел — из-за их отдаленности и неразвитой телекоммуникационной инфраструктуры. ГП КС помогает сократить число таких оторванных от связи и Интернета поселений. Перспективная технология спутникового доступа позволяет подключить к сети Интернет и социально значимым цифровым услугам жителей малых населенных пунктов во всех субъектах Российской Федерации с гораздо более низкими затратами на создание сети по сравнению с традиционным оптоволокном.

«Наша цель — дать людям возможность пользоваться связью и Интернетом в любой точке нашей страны. Сегодня это возможно только при помощи спутниковой связи. В 2022–2023 годах мы планируем тщательно отработать технологию и порядок предоставления сервисов с региональными операторами. Важно также получить обратную связь и проанализировать пользовательский опыт, чтобы дать лучшие цифровые возможности жителям малых населенных пунктов, где сегодня проживают почти два миллиона человек», — отмечает генеральный директор «Космической связи» Алексей Волин.

Источник: Космическая связь

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