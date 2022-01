15.01.2022 Podatkowy Polski Ład w pigułce

Source: Government of Poland in Polish

Podatkowy Polski Ład w pigułce15.01.2022

Główne zmiany podatkowe Polskiego Ładu wyjaśniamy w prosty i przystępny sposób.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym podręcznikiem po największej od trzydziestu lat reformie systemu podatkowego w Polsce.

Skorzysta na niej 18 mln Polaków, w portfelach których zostanie rocznie 17 mld zł więcej.

Reforma jest korzystna lub neutralna dla ok. 90% podatników w Polsce.

Polski Ład to ok. 17 mld zł rocznie więcej pieniędzy w portfelach Polaków. Dla ok. 90 proc. osób płacących podatki w Polsce nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. Zyska niemal 18 mln naszych obywateli. Prawie 9 mln Polaków przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów i rencistów. Podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę osób mniej niż dotychczas.

Ministerstwo Finansów przygotowało podręcznik, w którym znajdują się informacje o głównych zmianach podatkowych Polskiego Ładu dla osób fizycznych, takich jak:

wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł,

poniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł,

zmiany w składce zdrowotnej i ryczałcie,

nowe ulgi dla obywateli,

nowe rozwiązania wspierające rozwój biznesu,

Estoński CIT.

Najważniejsze informacje znajdą tam dla siebie osoby pracujące na etacie, seniorzy, rodziny i przedsiębiorcy. W przygotowanym przez resort materiale są też najważniejsze pytania i odpowiedzi.

Podręcznik Polski Ład

Przykłady korzyści z Polskiego Ładu:

Kasjerka w sklepie zarabiająca miesięcznie 3 010 zł brutto zyska rocznie 1848 zł „na rękę”.

Pracownik ochrony zarabiający miesięcznie 3 180 zł zyska ponad 2 000 zł rocznie „na rękę”.

Kucharz z miesięczną pensją 3 600 zł brutto zyska rocznie 1 686 zł „na rękę”.

Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3 500 zł brutto zyska 1 320 zł rocznie „na rękę”.

Rodzina 2+2 zarabiające wspólnie 6 500 zł brutto, zyska ok. 4 000 zł. Nie dość, że w ogóle nie zapłaci podatku, to jeszcze otrzyma od państwa zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci,w kwocie ok. 2 000 zł.

Rodzina 2+1, gdzie jeden z małżonków zarabia 4 000 zł brutto, a drugi 3 000 zł brutto miesięcznie, przy wspólnym rozliczeniu zyska 3 500 zł rocznie.

Kosmetyczka (własna działalność) z dochodem 3 000 zł brutto, zaoszczędzi ok. 1 300 zł rocznie.

Senior z miesięcznym przychodem z pracy ok. 3 000 zł w ogóle nie zapłaci podatku.

Materiały

Polski Ład – przewodnikHandbook​_polski​_Lad​_20.pdf 5.52MB

