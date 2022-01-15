Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш15.01.2022 10:30

Работники НПО Энергомаш выдвинули 100 инициатив в 2021 году

В 2021 году работники Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выдвинули 100 рабочих инициатив по улучшению производства. Это почти в два раза больше чем годом ранее.

Предложения подавали рабочие, мастера, технологи и специалисты цехов основного и вспомогательного производства, инженеры управления главного технолога, испытатели научно-испытательного комплекса НПО Энергомаш. Выдвигались инициативы по совершенствованию технологических процессов, изготовлению новой оснастки, модернизации рабочих мест, оборудования и инструмента.

Наибольшее количество предложений подали работники сборочно-сварочного, механосборочных, сборочного цехов и цеха подготовки производства. Техническими советами предприятия рассмотрено 70 инициатив, из них принято к реализации 59. На рассмотрении техсоветов также находятся 30 рабочих предложений. В наступившем 2022 году техсоветам предстоит их рассмотреть, а цехам — реализовать одобренные инициативы.

«Благодарю за неравнодушие всех инициаторов предложений и цеховых специалистов по улучшениям, — сообщил Алексей Гуменников, начальник управления повышения операционной эффективности НПО Энергомаш. — Ведь каждое реализованное предложение, пусть даже на первый взгляд незначительное, ведет к экономии времени и ресурсов, снижению трудозатрат и себестоимости ракетных двигателей».

Он добавил, что всем инициаторам реализованных предложений НПО Энергомаш выплачивает премии.

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