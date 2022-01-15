О нарушениях электроснабжения в ряде регионов России

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения потребителей в ряде регионов России.

Так, из-за непогоды (сильного ветра, дождя и мокрого снега) в Краснодарском крае и Республике Адыгея без электроснабжения остались более 60 тысяч человек, в Республике Дагестан – почти 55 тысяч, в Ростовской области – 24 тысячи, в Волгоградской области –более 23 тысяч, в Ставропольском крае – почти 13 тысяч, в Воронежской области – 2 тысячи, в Республике Калмыкия – почти 2 тысячи.

Энергетики ведут восстановительные работы.

24.12.2021

ПАО «Энел Россия» начинает продажу международных «зелёных» сертификатов I-REC. Право на их выпуск компания получила после аккредитации со стороны международной ассоциации I-REC. Потенциальный покупатель, юридическое или физическое лицо, имеет возможность оставить заявку на приобретение сертификатов онлайн.

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