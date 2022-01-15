Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#Марс#ExoMars-201615.01.2022 18:50

На дне кратера Ричи

Эта фотография части кратера Ричи диаметром 79 км в регионе Протей на Марсе было сделано камерой CaSSIS орбитального аппарата Trace Gas Orbiter совместной российско-европейской миссии ExoMars 2016.

На снимке запечатлено центральное поднятие кратера, появившееся с глубины во время удара, в результате которого образовался сам кратер — и множество обломков, также возникших от удара. Эти обломки также называются «брекчия» — раздробленные фрагменты скалистой поверхности планеты, сцементированные более мелкозернистым материалом.

Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter уже обнаружил в этом кратере признаки и минералы, которые позволяют предположить, что здесь когда-то была вода. Кратер Ричи расположен в точке 309,06°E/28,13°S, к югу от Долин Маринер, где TGO также недавно обнаружил огромное количество воды — в виде льда или гидратированных минералов.

Фото: Роскосмос/ESA/CaSSIS

TGO вышел на орбиту вокруг Марса в 2016 году и начал свою научную работу в 2018 году. Космический аппарат не только передает впечатляющие снимки, но и обеспечивает подробнейший анализ атмосферных газов планеты и картирование поверхности в поисках мест, в которых может содержаться вода. Он также обеспечит ретрансляцию данных для миссии ExoMars 2022, в рамках которой к Марсу в 2023 году прибудет европейский ровер «Розалинд Франклин» и российская посадочная платформа «Казачок».

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