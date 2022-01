14.01.2022 Wszystkie informacje o PIT-0 dla rodzin 4+ w jednym miejscu

Source: Government of Poland in Polish

Wszystkie informacje o PIT-0 dla rodzin 4+ w jednym miejscu14.01.2022

Na Polskim Ładzie zyskują polskie rodziny. Już w przyszłym roku wspólnie rozliczający się małżonkowie będą korzystać z podwójnej kwoty wolnej wynoszącej łącznie aż 60 tys. zł i podwyższonego do 120 tys. zł progu podatkowego dla każdego małżonka.

Rodzice wychowujący co najmniej 4 dzieci mogą korzystać z PIT-0 dla rodzin 4+. To co najmniej 85 528 zł przychodu bez PIT na każdego rodzica.

Zapraszamy do korzystania z naszego przewodnika, w którym znajdują się wszystkie informacje o uldze PIT-0 dla rodzin 4+.

PIT-0 dla rodzin 4+ to 85 528 zł przychodu bez PIT na każdego rodzica. Do tego – dla podatników na skali (17 i 32 proc. PIT) dochodzi jeszcze 30 tys. kwoty wolnej. W sumie na PIT-0 dla rodzin 4+ skorzysta ponad 110 tys. rodziców. W portfelach takich rodzin zostanie rocznie ok. 335 mln zł.

PIT-0 dla rodzin 4+ jest adresowany nie tylko do rodziców, ale również do rodziców zastępczychi opiekunów prawnych, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. Ze zwolnienia będą mogli korzystać wszyscy podatnicy, niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

Rodzina 2+4, w której małżonkowie zarabiają wspólnie 11 500 zł brutto miesięcznie, zyska rocznie aż 8 945 zł. Małżonkowie nie dość, że nie zapłacą ok. 2 000 zł podatku, który płacili przed reformą, to jeszcze dostaną od państwa ok. 6 900 zł (zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci).

Rodzina 2+4, gdzie jeden z małżonków zarabia 10 tys. zł brutto, a drugi nie pracuje (wychowuje dzieci), zyska rocznie 8018 zł.

Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostateczne jej rozliczenie nastąpi w zeznaniu rocznym.

Oświadczenie

Aby pracodawca lub zleceniodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek mógł stosować ulgę dla rodzin 4+, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru na końcu przewodnika).

Zobacz przewodnik po PIT-0 dla rodzin 4+ na podatki.gov.pl

