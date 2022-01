14.01.2022 Wiceminister Marcin Przydacz uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE

Source: Government of Poland in Polish

– Niezbędne jest wysłanie Kremlowi jasnego komunikatu, że Unia Europejska jest gotowa do zdecydowanej odpowiedzi w postaci dotkliwych sankcji w razie eskalacji ze strony Rosji – powiedział wiceszef dyplomacji Marcin Przydacz podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w formule Gymnich, w dniach 13-14 stycznia w Breście (Francja).

Głównymi tematami spotkania były sytuacja bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, relacje UE z Chinami oraz Kompas Strategiczny dotyczący bezpieczeństwa i obrony, omawiany podczas wspólnej dyskusji z ministrami obrony. Ministrowie przeprowadzili również dyskusję na temat przygotowań do VI Szczytu Unia Europejska – Unia Afrykańska planowanego na luty 2022 r., z udziałem Aïssata Tall Sall, minister spraw zagranicznych Senegalu, sprawującego przewodnictwo w Unii Afrykańskiej i Przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej, Moussa Faki Mahamat.

Dyskusja ministrów na temat sytuacji bezpieczeństwa w Europie Wschodniej skupiła się na zagrożeniach, jakie niesie polityka Rosji dla stabilności i bezpieczeństwa naszego kontynentu: żądaniach Moskwy dotyczących architektury bezpieczeństwa europejskiego, eskalacji napięcia na granicy Rosja – Ukraina, wsparciu dla reżimu białoruskiego, dezinformacji i atakach hybrydowych. Wiceminister Przydacz zaznaczył wagę jedności i ścisłej koordynacji działań UE z NATO i USA oraz na forum OBWE. Podkreślił, że Polska, jako państwo sprawujące w tym roku przewodnictwo w OBWE, jest gotowa do wspierania dialogu w tym obszarze.

W odniesieniu do Białorusi, wiceminister Przydacz przypomniał o potencjalnej groźbie ponownej intensyfikacji presji migracyjnej ze strony Mińska. Zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację w obszarze praw człowieka i represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w tym wobec członków mniejszości polskiej.

W dyskusji na temat Kompasu Strategicznego dotyczącego bezpieczeństwa i obrony, którego przyjęcie planowane jest na koniec marca 2022 r., wiceminister Przydacz wyraził zadowolenie z uwzględnienia uwag Polski dotyczących m.in. zagrożeń hybrydowych czy partnerstwa z NATO. Jednocześnie wyraził przekonanie, że sformułowania dotyczące wyzwań dla bezpieczeństwa i stabilności UE muszą zostać wzmocnione, aby właściwie odzwierciedlać aktualną sytuację. Zaapelował także o realistyczny poziom ambicji, uwzględniający inne zobowiązania państw członkowskich, w tym w ramach NATO.

W dyskusji na temat stosunków UE z Chinami, ministrowie wskazali na potrzebę zapewnienia jedności polityki UE wobec Pekinu, uwzględniającej interesy wszystkich państw członkowskich i konieczność poszanowania zasady wzajemności w stosunkach gospodarczych. Podkreślono także wagę ścisłej współpracy UE z sojusznikami i podobnie myślącymi partnerami, zwłaszcza z regionu.

W dyskusji z przedstawicielami Unii Afrykańskiej wiceminister Przydacz wyraził nadzieję, że nadchodzący VI Szczyt UE – Unia Afrykańska będzie okazją do zintensyfikowania współpracy obu organizacji, szczególnie zasadnej w warunkach globalnej rywalizacji geopolitycznej i trwającej pandemii COVID-19. Podkreślił, że w ramach solidarności z afrykańskimi partnerami Polska dostarczyła ponad pół miliona dawek szczepionek do Kenii i Rwandy.

