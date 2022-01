14.01.2022 Podatkowy Polski Ład: gdzie znajdziesz informacje i odpowiedzi na swoje pytania

Source: Government of Poland in Polish

Podatkowy Polski Ład: gdzie znajdziesz informacje i odpowiedzi na swoje pytania14.01.2022

Masz pytania o swoją pensję, PIT-2, ulgę dla klasy średniej, preferencje podatkowe dla biznesu, obliczanie wynagrodzeń?

Te i inne pytania możesz zadać poprzez infolinię oraz kontaktując się z urzędem skarbowym.

Sprawdź też, czy odpowiedzi na nie, są w naszych przewodnikach i bazie Q&A.

Wiecejwportfelach.gov.pl i podatki.gov.pl

Na tych dwóch portalach znajdziesz informacje na temat podatkowej reformy.

Są tam przykłady korzyści, jakie niesie za sobą Polski Ład. Najważniejsze informacje znajdą tam dla siebie zarówno osoby pracujące na etacie, seniorzy jak i przedsiębiorcy. Jest też specjalna zakładka dotycząca wsparcia dla rodzin. Dzięki kalkulatorowi każdy może wyliczyć swoją miesięczną pensję „na rękę”.

Infolinia KIS

Po połączeniu się i wybraniu numeru 8 zostaniesz przekierowany do konsultantów udzielających informacji o reformie podatkowej i poproszony o określenie tematu rozmowy:

jesteś pracownikiem medycznym – wybierz 0,

podatek od towarów i usług, identyfikacja podatkowa – wybierz 1,

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – wybierz 2,

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – wybierz 3.

Zachęcamy też do kontaktu w sprawach podatkowych poprzez Multikanałowe Centrum Informacji „Polski Ład”.

Urzędy skarbowe są czynne dłużej

Od wtorku zostały uruchomione dyżury dotyczące Polskiego Ładu w urzędach skarbowych w godzinach 8:00-19:00. Każda osoba może zadzwonić lub przyjść i uzyskać odpowiedź na pytania lub wyjaśnić wątpliwości.

Przewodniki

Na portalach znajdują się też przewodniki dotyczące konkretnych zagadnień i rozwiązań (obecnie ulga dla klasy średniej, PIT-2, PIT-0 dla seniora). W przygotowanych przez nas materiałach są też najważniejsze pytania i odpowiedzi.

Baza Q&A

Dodatkowo na podatki.gov.pl i wiecejwportfelach.gov.pl znajdziesz też pytania i odpowiedzi, które przybliżą Ci konkretne zagadnienia związane z podatkowym Polskim Ładem. Sekcja najczęściej zadawanych pytań jest na bieżąco aktualizowana. Pytania są podzielone tak, aby każdy mógł łatwo odnaleźć interesującą go informację.

Livechaty

Trwają też webinaria dla księgowych dotyczące zagadnień związanych z obliczaniem wynagrodzeń pracowników.

Urzędy skarbowe kontaktują się przedsiębiorcami

Pracownicy urzędów skarbowych kontaktują się z przedsiębiorcami celem analizy potrzeb wsparcia ich kadr księgowo-finansowych przy wyliczaniu wynagrodzenia na nowych zasadach wprowadzonych przez rozporządzenie z 7 stycznia br.

