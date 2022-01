14.01.2022 Oświadczenie MON ws. artykułu Onet.pl "Gigantyczny wyciek danych z wojska"

Source: Government of Poland in Polish

Oświadczenie MON ws. artykułu Onet.pl “Gigantyczny wyciek danych z wojska”14.01.2022

Sprawa jest szczegółowo analizowana przez służby. Trwa wyjaśnianie czy doszło do wycieku oraz czy ujawniony plik faktycznie został wytworzony w Siłach Zbrojnych RP.

Na obecnym etapie postępowania branych jest pod uwagę wiele scenariuszy np. że jest to testowy plik przeznaczony do testowania oprogramowania. Bazy produkcyjne w Siłach Zbrojnych RP obligatoryjnie używane są tylko w specjalnie do tego przeznaczonych systemach wojskowych. Trwają również analizy czy wykaz nie jest plikiem pomocniczym wykorzystywanym przy realizacji jawnych zakupów publikowanych na BIP. Do zakończenia postępowania wyjaśniającego nie będziemy komentować sprawy.

MIL OSI