Ю. Валяев обсудил в правительстве ЕАО вопросы доступности услуг цифрового телевидения для населения региона

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались так же вопросы подключения домовладений к интернету в малонаселенных поселениях области.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области в рамках работы в регионе обсудил в правительстве региона вопросы доступности услуг цифрового телевидения для населения. Затронуты также вопросы подключения домовладений к интернету в малонаселенных поселениях области.

На территории области цифровое телевизионное вещание доступно 99,8 проц. населения, что является лучшим показателем по Дальневосточному округу

По словам сенатора, на территории области цифровое телевизионное вещание доступно 99,8 проц. населения, что является лучшим показателем по Дальневосточному округу. Вместе с тем в отдельных селах, таких как Кимкан и Снарский Облученского района и в селе Союзное Октябрьского муниципального района цифровым телевещанием не охвачено еще около 1000 человек, работающих вахтовым методом.

«Федеральный проект «Информационная инфраструктура» за период 2019–2021 годов позволил подключить к интернету 208 социально значимых объектов, и что особенно важно, включая малочисленные сельские населенные пункты. Однако существуют и проблемные места – домохозяйства, подключенные по устаревшим технологиям, в связи с чем, данные передаются с низкой скоростью, а в условиях пандемии, при организации удаленной основной работы граждан и обучения школьников это остается одним из актуальных вопросов области», — сказал Юрий Валяев.

В ходе встречи были выработаны предложения для включения в соответствующую государственную программу.

Юрий Валяев в рамках работы в регионе обсудил в правительстве региона вопросы доступности услуг цифрового телевидения для населения

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Юрий Валяев

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Юрий Валяев вручил Благодарственные письма работникам региональных СМИ

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В День российской печати на большом торжественном собрании сенатор вручил Благодарственные письма работникам региональных СМИ.

«День российской печати – прекрасный повод еще раз высказать благодарность тем, кто посвятил себя очень нужной работе, требующей постоянного совершенствования в творчестве, профессионализме и поиске новых технологий. Все это делается ради того, чтобы наши сограждане получали актуальную и достоверную информацию», — отметил Юрий Валяев.

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