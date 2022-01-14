Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-21#МКС-6714.01.2022 14:15

Экипаж МКС-67 готовится к экспедиции на орбиту

В марте 2022 года экипаж экспедиции МКС-67 отправится в длительную космическую экспедицию. Командиром экипажа корабля «Союз МС-21» назначен Олег Артемьев, бортинженерами — Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все трое — космонавты Роскосмоса, сейчас они в интенсивном режиме готовятся к полету.

«До старта остается не так много времени. Мы постоянно тренируемся, готовимся к зачетам и экзаменам. Продолжаем выполнять объемную работу, связанную с подготовкой ко внекорабельной деятельности. Во время нашей экспедиции ожидается шесть — семь выходов в открытый космос», − рассказал командир экипажа МКС-67 Олег Артемьев.

Действия в открытом космосе экипаж отрабатывает под водой при испытаниях гидролаборатории ЦПК. Кроме того, космонавты занимаются на тренажере «Выход-2», позволяющем подготовиться к работе на поверхности МКС. Еще один тренажер помогает ощутить себя за пределами Земли с помощью очков виртуальной реальности.

Каждый выход в открытый космос связан с выполнением конкретных задач. Он длится в среднем шесть часов − это полноценный рабочий день с короткими перерывами на отдых. Весь алгоритм действий многократно отрабатывают на Земле, но по разным причинам программа полета может меняться.

«Мы готовимся к выполнению задач основной программы полета и ко всем изменениям, которые могут произойти. Если отменится выход в открытый космос, значит продолжим заниматься текущей деятельностью: научными экспериментами, ремонтными работами на МКС. У нас сейчас очень плотный график подготовки к полету. Теперь уже не только в будни, но и по субботам стали тренироваться», − отметил Олег Артемьев.

Командир экипажа МКС-67 готовится к своей третьей космической командировке. Бортинженеры Денис Матвеев и Сергей Корсаков впервые отправятся на МКС, но за их плечами годы серьезной подготовки. Олег Артемьев уверен, что его коллеги успешно справятся со всеми задачами.

Экипаж корабля «Союз МС-21» полностью состоит из профессиональных российских космонавтов, которых ожидает полугодовая экспедиция на МКС. Такого не было очень давно, обычно среди членов экипажа на корабле был как минимум один представитель другой страны. Однако уже на МКС он присоединялся к астронавтам, а космонавты на российском сегменте станции работали вдвоем. Экипажу МКС-67 повезло. За счет того, что он состоит из трех человек, справляться с поставленными задачами будет легче. По словам Олега Артемьева, значительная часть деятельности 67-й экспедиции на МКС будет связана с дальнейшей интеграцией модуля «Наука» и с другими задачами, предусмотренными программой полета.

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