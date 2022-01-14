Экипаж Дмитрия Сотникова – победитель ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 января, в Саудовской Аравии завершился ралли-марафон «Дакар».

В зачете грузовиков лучшим стал экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» под руководством Дмитрия Сотникова. Второе и третье место в общем зачете также за российской командой «КАМАЗ-Мастер». Вторым стал Эдуард Николаев, третьим – Антон Шибалов.

Дмитрий Сотников второй раз подряд становится чемпионом «Дакара», а команда – шестой раз подряд.

Всего же на счету «КАМАЗ-Мастер» 19 побед в ралли-марафоне за всю его историю.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет экипажи Дмитрия Сотникова, Эдуарда Николаева и Антона Шибалова с отличным результатом и желает новых ярких побед!

Фото: Getty Images

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI